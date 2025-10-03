GDZ Elektrik, 4 Ekim Cumartesi günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
3 Ekim'de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Ahmetli
|09:00 – 17:00
|Bahçecik Mah., Matdere Mah. bir kısmı, Ulu Cami Mah. Necati Çankaya Sulama Grubu, Hasan Ordu, MASKİ içme suyu, Soleado GES özel trafolar, baz istasyonları ve civarı
|Planlı bakım
|Akhisar
|09:00 – 11:00
|Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve civarı
|Planlı bakım
|Alaşehir
|09:00 – 17:00
|İstasyon Mah., Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi
|Planlı bakım
|Demirci
|09:00 – 17:00
|Mithatpaşa Mah., eski Salihli yolu (TR-5, TR-5/A)
|Planlı bakım
|Gölmarmara
|09:00 – 17:00
|Yeniköy Mah., Erdem Kervan özel ve TST TR-40 bölgesi
|Planlı bakım
|Gördes
|09:00 – 17:00
|Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Akpınar Mah., Ummandere, özel trafolar, belediye taş ocağı, Vodafone, Turkcell ve GES tesisleri
|Planlı bakım
|Kırkağaç
|09:00 – 17:00
|Halil Çok TR-1–TR-11 özel trafolar ve Mustafa Yavuz Özyazıcı özel TR
|Planlı bakım
|Köprübaşı
|10:30 – 13:00
|Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler Mah. ve özel trafolar
|Planlı bakım
|Kula
|09:00 – 17:00
|Tabakhane Mevkii
|Planlı bakım
|Salihli
|09:00 – 17:00
|Bahçecik ve Karaağaç Mah. tamamı, Kurşunlu Vali Konağı özel trafosu
|Planlı bakım
|Sarığöl
|09:00 – 10:00
|Güneydamları Mah., Killılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mahalleleri, tarımsal ve özel trafolar
|Planlı bakım
|Saruhanlı
|09:00 – 12:00
|Cumhuriyet Mah., Cengiz Topel Mah. bir kısmı
|Planlı bakım
|Şehzadeler
|09:00 – 15:00
|Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve civarındaki ticarethaneler ve sulamalar
|Planlı bakım
|Selendi
|10:00 – 16:00
|Yukarı Güllüce Mah.
|Planlı bakım
|Soma
|17:00 – 18:00
|İnönü Mh., Hamidiye Mh. sokak ve caddeleri, Turgut Özal Cd. bir bölümü, Dumlupınar Cd., özel trafolar ve civarı
|Planlı bakım
|Turgutlu
|09:00 – 17:00
|Şehitler Mah. Necat Niğdeli özel trafosu, Avşar Mah. özel trafolar, Albayrak Mah. özel trafolar ve civarı
|Planlı bakım
|Yunusemre
|23:00 – 23:30
|Muradiye, Karaali, Karaorman Mah. Akgedik TOKİ ve özel trafolar
|Planlı bakım
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 3 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr