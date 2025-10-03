GDZ Elektrik, 4 Ekim Cumartesi günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

3 Ekim'de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Saat Aralığı Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Ahmetli 09:00 – 17:00 Bahçecik Mah., Matdere Mah. bir kısmı, Ulu Cami Mah. Necati Çankaya Sulama Grubu, Hasan Ordu, MASKİ içme suyu, Soleado GES özel trafolar, baz istasyonları ve civarı Planlı bakım
Akhisar 09:00 – 11:00 Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve civarı Planlı bakım
Alaşehir 09:00 – 17:00 İstasyon Mah., Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi Planlı bakım
Demirci 09:00 – 17:00 Mithatpaşa Mah., eski Salihli yolu (TR-5, TR-5/A) Planlı bakım
Gölmarmara 09:00 – 17:00 Yeniköy Mah., Erdem Kervan özel ve TST TR-40 bölgesi Planlı bakım
Gördes 09:00 – 17:00 Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Akpınar Mah., Ummandere, özel trafolar, belediye taş ocağı, Vodafone, Turkcell ve GES tesisleri Planlı bakım
Kırkağaç 09:00 – 17:00 Halil Çok TR-1–TR-11 özel trafolar ve Mustafa Yavuz Özyazıcı özel TR Planlı bakım
Köprübaşı 10:30 – 13:00 Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler Mah. ve özel trafolar Planlı bakım
Kula 09:00 – 17:00 Tabakhane Mevkii Planlı bakım
Salihli 09:00 – 17:00 Bahçecik ve Karaağaç Mah. tamamı, Kurşunlu Vali Konağı özel trafosu Planlı bakım
Sarığöl 09:00 – 10:00 Güneydamları Mah., Killılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mahalleleri, tarımsal ve özel trafolar Planlı bakım
Saruhanlı 09:00 – 12:00 Cumhuriyet Mah., Cengiz Topel Mah. bir kısmı Planlı bakım
Şehzadeler 09:00 – 15:00 Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve civarındaki ticarethaneler ve sulamalar Planlı bakım
Selendi 10:00 – 16:00 Yukarı Güllüce Mah. Planlı bakım
Soma 17:00 – 18:00 İnönü Mh., Hamidiye Mh. sokak ve caddeleri, Turgut Özal Cd. bir bölümü, Dumlupınar Cd., özel trafolar ve civarı Planlı bakım
Turgutlu 09:00 – 17:00 Şehitler Mah. Necat Niğdeli özel trafosu, Avşar Mah. özel trafolar, Albayrak Mah. özel trafolar ve civarı Planlı bakım
Yunusemre 23:00 – 23:30 Muradiye, Karaali, Karaorman Mah. Akgedik TOKİ ve özel trafolar Planlı bakım

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 3 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

