4 Eylül’de Türkiye’nin paralimpik oyunları programı şöyle:
10.30 Cevdet Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar, P4- Karışık 50m Tabanca SH1 sıralama atışı yapacak.
10.51 Erkekler bireysel klasik yay son 16 turunda Sadık Savaş mücadele edecek.
11.00 Masa tenisi tek erkekler class 4 çeyrek finalinde Nesim Turan yer alacak.
11.05 Yüzmede erkekler 400m serbest S8 kategorisinin elemelerinde Turgut Aslan Yaraman yarışacak.
11.40 Hakan Akkaya, Eskrim Flöre A son 16 turunda mücadele verecek.
13.00 Halter erkekler 49 kilo finalinde Abdullah Kayapınar madalya için mücadele edecek.
13.15 Kübra Korkut, masa tenisi tek kadınlar class 7 çeyrek finalinde maça çıkacak.
13.44 Erkekler 400m T12 elemelerinde Oğuz Akbulut mücadele edecek.
14.28 Erkekler bireysel klasik yay kategorisinin son 16 turunda Yavuz Papağan yarışacak.
18.00 Halter kadınlar 45 kilo finalinde Nazmiye Muratlı sahne alacak.
20.45 Son iki oyunların şampiyonu GoalBall Kadın Milli Takımı, Brezilya ile finale yükselebilmek için karşılaşacak.
21.08 Hamide Doğangün, kadınlar 100m T53 finalinde yer alacak.