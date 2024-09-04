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20.45 Son iki oyunların şampiyonu GoalBall Kadın Milli Takımı, Brezilya ile finale yükselebilmek için karşılaşacak.

13.44 Erkekler 400m T12 elemelerinde Oğuz Akbulut mücadele edecek.

13.00 Halter erkekler 49 kilo finalinde Abdullah Kayapınar madalya için mücadele edecek.

10.51 Erkekler bireysel klasik yay son 16 turunda Sadık Savaş mücadele edecek.

10.30 Cevdet Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar, P4- Karışık 50m Tabanca SH1 sıralama atışı yapacak.

4 Eylül ’de Türkiye’nin paralimpik oyunları programı şöyle:

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