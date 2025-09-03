İzmir’de faaliyet gösteren Gediz Elektrik, 4 Eylül Perşembe günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 13 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre kesintiler farklı saat aralıklarında gerçekleşecek.
4 Eylül'de İzmir'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler
Gediz Elektrik’in duyurusuna göre elektrik kesintileri Bornova, Menderes, Bayındır, Aliağa, Buca, Kiraz, Ödemiş, Urla, Çeşme, Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde yapılacak.
Bornova ve Menderes’te uzun süreli kesinti
Bornova’nın Karaçam Mahallesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında, Menderes’in Çukuraltı ve Özdere Cumhuriyet bölgelerinde 09.00-15.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Çeşme, Urla ve Karşıyaka da etkilenecek
Çeşme’nin Musalla, Çiftlik, Şifne ve Yalı bölgelerinde farklı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
Urla’da Uzunkuyu, Zeytineli, Zeytinler ve Birgi bölgeleri 10.00-16.00 arasında elektriksiz kalacak.
Karşıyaka Donanmacı Mahallesi’nde ise 09.00-15.00 saatleri arasında kesinti olacak.
4 Eylül Perşembe günü İzmir'de elektrik kesintisi olacak ilçelerin tamamı şöyle:
BORNOVA:
Karaçam ( Karaçam Karaçam Cd. Karaçam Yolu Kültür Sk. Palmiye Palmiye Sk. Çağlayan Sk. Çiftlik Sk. İstanbul Cd. İstanbul Otoyolu Cd. Fide Sk. Fesleğen Sk. Doğan Sk. Doğan )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
MENDERES:
Çukuraltı ( 2036. Sk. 2035. Sk. 2034/1. Sk. 2034. Sk. 2033/1. Sk. 2033. Sk. 2032. Sk. 2031. Sk. 2030. Sk. 2029. Sk. 2029 sk 2027. Sk. 2026. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023/1. Sk. 2023. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2020. Sk. 2018. Sk. 2017. Sk. 2016. Sk. 2011. Sk. 2010. Sk. 2009. Sk. 2008. Sk. 2006. Sk. 2005. Sk. 2004. Sk. 2003. Sk. 2002. Sk. 2001. Sk. Umut Cd. Sevgi Yolu Sk. Mecidgökyokuşlu Cd. MUSTAFA KEMAL PAŞA 2348. Sk. 2346. Sk. 2344. Sk. 2342. Sk. 2340. Sk. 2336. Sk. 2334. Sk. 2332/1. Sk. 2332. Sk. 2330 2328. Sk. 2327. Sk. 2326. Sk. 2325. Sk. 2324. Sk. 2323. Sk. 2322. Sk. 2321. Sk. 2319. Sk. 2317. Sk. 2315. Sk. 2313. Sk. 2311. Sk. 2307. Sk. 2305. Sk. 2303. Sk. 2301. Sk. 2299. Sk. 2297. Sk. 2295 2293. Sk. 2291. Sk. 2289. Sk. 2287. Sk. 2027 sk 2342 sk 2014 SK 2029 2331 2350 2268 2329 2203 2299 8625 8625 SK 2015 sk 2007 2328/1 2291/1 2283. Sk. 2281/1. Sk. 2281. Sk. 2280. Sk. 2279. Sk. 2272. Sk. 2270. Sk. 2266. Sk. 2213. Sk. 2207. Sk. 2205. Sk. 2197/1. Sk. 2100. Sk. 2098. Sk. 2096. Sk. 2094. Sk. 2092. Sk. 2090. Sk. 2084. Sk. 2082. Sk. 2080. Sk. 2078. Sk. 2076. Sk. 2074. Sk. 2072. Sk. 2070. Sk. 2069. Sk. 2068. Sk. 2067. Sk. 2066. Sk. 2065. Sk. 2063. Sk. 2061. Sk. 2060. Sk. 2058. Sk. 2056. Sk. 2055. Sk. 2054. Sk. 2053. Sk. 2052. Sk. 2051. Sk. 2050. Sk. 2049. Sk. 2048. Sk. 2047. Sk. 2046. Sk. 2045. Sk. 2044. Sk. 2043. Sk. 2042. Sk. 2041. Sk. 2040. Sk. 2039. Sk. 2037. Sk. )
Özdere Cumhuriyet
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
BAYINDIR:
Sadıkpaşa ( MERKEZ İSTASYON Dutlu Kuyu Küme Evleri KİREMİT OCAĞI )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Şifne ( 6355/1. Sk. 6355. Sk. 6354 6353. Sk. 6351 6349. Sk. 6337. Sk. 6165 6163/2. Sk. 6163/1 6373 6422 6418 6367 6418/1 sk. 6353/1 6364 6368 6407 6000 6417/1 6359 sk. 6267. Sk. 6352/1 4359 6352 6414/1 6359 Sıte Icı Yol Site İç Yol Fener Yolu Konakları Ara Sk. 7423 Sk. 6430. Sk. 6429. Sk. 6428. Sk. 6427. Sk. 6426. Sk. 6424. Sk. 6421. Sk. 6420. Sk. 6419. Sk. 6417. Sk. 6415. Sk. 6412. Sk. 6411. Sk. 6409. Sk. 6408. Sk. 6406. Sk. 6404. Sk. 6403. Sk. 6402. Sk. 6401/1 6400. Sk. 6399. Sk. 6398. Sk. 6397. Sk. 6396. Sk. 6395. Sk. 6394. Sk. 6393/1. Sk. 6393. Sk. 6392. Sk. 6391. Sk. 6390. Sk. 6389. Sk. 6388. Sk. 6387. Sk. 6386. Sk. 6385. Sk. 6384. Sk. 6383. Sk. 6382. Sk. 6381. Sk. 6380. Sk. 6379. Sk. 6378. Sk. 6377. Sk. 6376. Sk. 6375. Sk. 6374. Sk. 6373. Sk. 6372. Sk. 6371. Sk. 6370. Sk. 6369/1 6366. Sk. 6362. Sk. 6360 6359. Sk. 6357. Sk. )
Yalı ( 6178/1. Sk. 6319/1 6350. Sk. 6346. Sk. 6344. Sk. 6343. Sk. 6342. Sk. 6342 Sk. 6339. Sk. 6338/1. Sk. 6338. Sk. 6336. Sk. 6332 Sk. 6330. Sk. 6330 Sk. 6327. Sk. 6325. Sk. 6324. Sk. 6323. Sk. 6319. Sk. 6312. Sk. 6182. Sk. 6180. Sk. 6179. Sk. 6178/2. Sk. 6178. Sk. 6177. Sk. 6176. Sk. 6175/1. Sk. 6175. Sk. 6174. Sk. 6173/1. Sk. 6173. Sk. 6172/1. Sk. 6172. Sk. 6170. Sk. 6169. Sk. 6167. Sk. 6166/1. Sk. 6166. Sk. 6160/1. Sk. 6159/1. Sk. 6158/2. Sk. 6157/1. Sk. 6156/1. Sk. 6155/1. Sk. 6334 6163. Sk. 6170/1 )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 16:00
Sadıkpaşa ( MERKEZ İSTASYON Dutlu Kuyu Küme Evleri KİREMİT OCAĞI )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Demircilik ( MERKEZ İSTASYON YILDIRIM BEYAZIT )
Fatih ( İSTASYON ALTI )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Hatay ( 354 351 YEŞİL YENİ GÜMÜŞPALA )
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 13:30
Sadıkpaşa ( MENDERES HANİFE ÖĞRETMEN AĞUSTOSLU Aydınlık Sk. YILDIRIM BEYAZIT SOKULLU ORHAN GAZİ Şehitler Cd. Necip Fazıl Sk. Mevlana Sk. )
Hatay
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 13:30
Hürriyet ( İbni Sina Sk. Site Yolu GAZİ ATATÜRK ibni sina sk )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Aliağa: Çakmaklı ( Menekşe 4. Sk. Çiçek Sk. Zambak Sk. Selman Sk. Sahil Yolu Cd. ÇAKMAKLI NERGİZ )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Yeni ( 568. Sk. 567. Sk. 566. Sk. 565. Sk. 558. Sk. 557. Sk. 641 Gurbet Sk. ÇAĞATAY GURBET ABDİ İPEKÇİ Anadolu Cd. 585. Sk. 572. Sk. 569. Sk. GÜZELHİSAR BAYRAM Çağatay Sk. RUMELİ Ramazan Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Atatürk ( 377 )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 12:00
Atatürk ( İstiklal Cd. AYGAZ Güneş Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 15:00
Yalı ( 135. Sk. 19 Mayıs Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 15:00 - 17:00
Çakmaklı ( Senakent ) kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
BUCA:
İnkılap ( Orgeneral Vecihi Akın Parkı İçi Yolu Mehmet Akif Cd. Mehmet Akif 510. Sk. 508. Sk. )
Hürriyet
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Hürriyet ( 465. Sk. Aydın Hatboyu 463/4. Sk. Aydın Hatboyu Cd. Menderes Cd. 463/3. Sk. 463/5. Sk. 463/2. Sk. 463/1. Sk. 459. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 14:00
Laleli ( 417. Sk. 406. Sk. 411. Sk. 413. Sk. 419. Sk. 419/2. Sk. 421. Sk. 425. Sk. 404. Sk. 408. Sk. 399/1. Sk. )
Çamlık ( 419/1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 14:00 - 17:00
KİRAZ:
Hisar ( KOCAHİSAR Kırkoy Koyu İç Yolu )
İstiklal
Kırköy ( 2 Yeşil Sk. TURNA 2.Yeşil Sk. 3.Yeşillik Sk. Pınar Sk. Turna Sk. )
Yeni ( 4.MESİR PINAR DEMOKRASİ )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ:
Balabanlı ( kalealtı küme evler DOLAMANLIK KÜME EVLER Balabanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )
Bozcayaka
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )
Veliler ( veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu )
Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )
Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
URLA:
Uzunkuyu ( 7521 ARDIÇ İSTİKLAL Kuşalan İnönü Cd. İzmir Çeşme Yolu 7501 7502 Bağlar Sk. ATATÜRK 7520 7650 7652 YAYLA EVLERİ KIZIL ÇAM )
Zeytineli ( CUMHURİYET ŞAHİN BAYHAN YUKARI MAHALLE KABASAKAL NARLIKUYU SAHİL )
Zeytinler ( 7602 7605 7604 ŞEHİT MEHMET CANER 7600 7601 Ali Caner Sk. GAZİ MUSTAFA KEMAL Kenan Erdinç Sk. Mustafa Ercan Sk. KURTULUŞ Öztürk Sk. Şehit Özkan Elçi Sk. 7615 )
Birgi ( 7506 7507 DOKTORLAR SİTESİ 7500 KÖYİÇİ MEVKİİ ÇİMEN 7513 Sk. 7510 Sk. 7508 7511 7519 PETUNYA 7504 7505 7516 ÇETİN SİTESİ SAVRAN KULE KÖYİÇİ )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
ÇEŞME:
Musalla ( 1107. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:30
Çiftlik
Kesinti yapılacak saatler: 13:30 - 16:30
Şifne ( 6355/1. Sk. 6355. Sk. 6354 6353. Sk. 6351 6349. Sk. 6337. Sk. 6165 6163/2. Sk. 6163/1 6373 6422 6418 6367 6418/1 sk. 6353/1 6364 6368 6407 6000 6417/1 6359 sk. 6267. Sk. 6352/1 4359 6352 6414/1 6359 Sıte Icı Yol Site İç Yol Fener Yolu Konakları Ara Sk. 7423 Sk. 6430. Sk. 6429. Sk. 6428. Sk. 6427. Sk. 6426. Sk. 6424. Sk. 6421. Sk. 6420. Sk. 6419. Sk. 6417. Sk. 6415. Sk. 6412. Sk. 6411. Sk. 6409. Sk. 6408. Sk. 6406. Sk. 6404. Sk. 6403. Sk. 6402. Sk. 6401/1 6400. Sk. 6399. Sk. 6398. Sk. 6397. Sk. 6396. Sk. 6395. Sk. 6394. Sk. 6393/1. Sk. 6393. Sk. 6392. Sk. 6391. Sk. 6390. Sk. 6389. Sk. 6388. Sk. 6387. Sk. 6386. Sk. 6385. Sk. 6384. Sk. 6383. Sk. 6382. Sk. 6381. Sk. 6380. Sk. 6379. Sk. 6378. Sk. 6377. Sk. 6376. Sk. 6375. Sk. 6374. Sk. 6373. Sk. 6372. Sk. 6371. Sk. 6370. Sk. 6369/1 6366. Sk. 6362. Sk. 6360 6359. Sk. 6357. Sk. )
Yalı ( 6178/1. Sk. 6319/1 6350. Sk. 6346. Sk. 6344. Sk. 6343. Sk. 6342. Sk. 6342 Sk. 6339. Sk. 6338/1. Sk. 6338. Sk. 6336. Sk. 6332 Sk. 6330. Sk. 6330 Sk. 6327. Sk. 6325. Sk. 6324. Sk. 6323. Sk. 6319. Sk. 6312. Sk. 6182. Sk. 6180. Sk. 6179. Sk. 6178/2. Sk. 6178. Sk. 6177. Sk. 6176. Sk. 6175/1. Sk. 6175. Sk. 6174. Sk. 6173/1. Sk. 6173. Sk. 6172/1. Sk. 6172. Sk. 6170. Sk. 6169. Sk. 6167. Sk. 6166/1. Sk. 6166. Sk. 6160/1. Sk. 6159/1. Sk. 6158/2. Sk. 6157/1. Sk. 6156/1. Sk. 6155/1. Sk. 6334 6163. Sk. 6170/1 )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 16:00
KONAK:
Kültür ( 1383. Sk. 1387. Sk. BREZİLYA Meksika Sk. Plevne Blv. Talatpaşa Blv. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR:
Devrim ( Eski İzmir Cd. )
Gazi ( 3891/3. Sk. 3892. Sk. 3892/1. Sk. 3893. Sk. 3893/1. Sk. 3898. Sk. 3899. Sk. 3899/1. Sk. )
Özgür ( 3898/1. Sk. 3898/2. Sk. 3898/3. Sk. 3898/4. Sk. 3899/2. Sk. 3899/3. Sk. 3899/4. Sk. 3901. Sk. 3910. Sk. 3910/1. Sk. 3910/2. Sk. 3911. Sk. 3911/1. Sk. 3911/2. Sk. 3911/3. Sk. 3912. Sk. 3912/1. Sk. 3912/2. Sk. 3913. Sk. 3914. Sk. 3914/1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
KARŞIYAKA:
Donanmacı ( SANCAR MARUFLU 1728. Sk. 1704. Sk. Gurbet Çk. Fazıl Bey Cd. Attila İlhan Sk. 1740/1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
SELÇUK:
Atatürk ( yediuyuyanlar yolu Meryem Ana Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 17:00
TORBALI:
Atatürk ( 1533. Sk. 1532. Sk. 1529. Sk. 1527. Sk. 1526 Sk. 1524 Sk. 1522. Sk. 1520. Sk. 1561. Sk. 1596. Sk. BEKİR SAKARYA )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Her ilçede uygulanacak kesintilerin saat ve mahalle detayları Gediz Elektrik’in resmi internet sitesinde yer alıyor.