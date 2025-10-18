İstanbul Eyüpsultan’da Fas uyruklu A.H. ve nişanlısı H.R., dört gün boyunca inşaat halindeki bir binada rehin tutuldu. Şüpheli Z.Ş. tutuklandı.

Faslı çift 4 gün rehin tutuldu

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi’nde meydana geldi. Fas uyruklu A.H. (30) ve nişanlısı H.R. (29), dört gündür bir inşaatta rehin tutuldu.

Olay, binanın penceresine çıkan bir kadının Arapça bağırarak yardım istemesiyle ortaya çıktı. Pencereden atlayan kadın, çevredekiler tarafından fark edilip polise haber verildi.

Kadın pencereye çıkarak yardım istedi

Polis olay yerine geldiğinde, kadın binanın birinci katından atlamış ve hafif yaralanmıştı. Kadına olay yerinde ilk yardım yapıldı.

Faslı A.H.’nin ifadeleri üzerine polis, inşaata girerek nişanlısı H.R.’yi elleri ve ayakları bağlı bir odada buldu.

Rehin alınan çiftten fidye istendi

Polis merkezine götürülen çiftin ifadelerine göre, kaçıran kişiler Afganistan uyruklu olduklarını belirtti. Dört gün boyunca elleri ve ayakları bağlanarak rehin tutulduklarını anlattılar.

Şüpheliler, ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye talep etti. Yapılan aramalarda 4 cep telefonu, kama ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, olay yerinden kaçan Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, çifte ait 3 cep telefonu bulundu.

Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla bağlantılı diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.