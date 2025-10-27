MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdin Derdimizdir” programları kapsamında dört günde 400’ün üzerinde ziyaret ve sohbet toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

MHP İzmir’de 4 günde 400 ziyaret

MHP İzmir İl Teşkilatı, “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdin Derdimizdir” programlarıyla dört günde 400’ün üzerinde ziyaret gerçekleştirdi. İl Başkanı Veysel Şahin, otuz ilçedeki programların günlük olarak takip edildiğini ve teşkilat üyeleriyle birlikte faaliyetlerin aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

"Zorlukları birlikte aşacağız"

İl Başkanı Şahin, ziyaretler sırasında hemşehrilerle yapılan sohbetlerin önemine değinerek, “Birlikte olduğumuzda aşamayacağımız zorluk yok. Milletimizin gönül gücü ve zorluklara karşı direnişi milli bir hazine” dedi. Ziyaretlerde ülke bütünlüğü, Cumhuriyet değerleri ve manevi kıymetler konusunda vatandaşların duyarlılığının net şekilde görüldüğü ifade edildi.

"Liderimizle güçlü bağ"

Şahin, hemşehriler ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında güçlü bir gönül bağı olduğunu belirtti. İzmirli vatandaşların, Lideri Atatürk değerlerini yaşatan bir devlet adamı olarak gördüğünü ve MHP ile vatandaş arasında güvene dayalı bir bağ oluştuğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye mesajı destek buldu"

İl Başkanı Şahin, “Devlet Bahçeli Beyefendi’nin Terörsüz Türkiye hedefi İzmir’de büyük destek görüyor. İlçe teşkilatlarımız ve İl Başkanlığımızın ziyaretlerinde bu mesajın çok iyi anlaşıldığını tespit ettik. Devlet Bey varsa güven var” dedi.

"Amacımız herkese ulaşmak"

Şahin, ziyaretlerin evler, mahalle ve köy muhtarları, meslek odaları ve esnafı kapsadığını belirterek, “Dört yüzün üzerinde ziyaret ve sohbet toplantısı gerçekleştirdik. Bu sayı her geçen gün farklı alanlara ulaşarak artacak. Gece gündüz demeden programlarımızı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.