İzmir, İstanbul, Bursa ve Mersin’de düzenlenen vergi kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheliden 7’si tutuklandı. Operasyon kapsamında kamunun yaklaşık 135 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, ihraç kaydıyla vergi indiriminden faydalanılarak ucuza temin edilen ürünlerin fiilen iç piyasada satıldığı ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle kamunun yaklaşık 135 milyon TL zarar gördüğü belirlendi.
Soruşturma kapsamında aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 10 şüpheli tespit edildi.
Eş zamanlı operasyon
Mersin merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Bursa’da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.