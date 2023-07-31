Türk-İş, Temmuz 2023 dönemine ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 11 bin 658 TL olarak hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 15 bin 123 TL'ye yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 12,38 oranında gerçekleşti.



DANA ETİ, TAVUK, BALIK ZAMLANDI



Gıda ürünlerinin temmuz ayında gözlemlenen değişiminde; süt ve yoğurt fiyatı değişmezken, peynir fiyatı ortalama yüzde 4 zamlandı. Nisan ayında yurt dışından ithal edilen karkas etlerin düşük fiyattan verildiği Et ve Süt Kurumu ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmında, fiyatlar zamlandı. Dana kıyma 269, dana kuşbaşı 289 TL'den satılmaya başlandı. Ulusal zincir marketler ve yerli et satmaya devam eden yerel marketlerin pek çoğunda dana kıyma ortalama 315 TL, dana kuşbaşı ortalama 340 TL'den satıldı. Bir ayda dana eti ortalama yüzde 6, tavuk yüzde 13, balık yüzde 12, yumurta yüzde 9, kuru fasulye yüzde 7, yeşil mercimek yüzde 8 oranında zamlandı. Kuzu eti ve nohut fiyatları değişmezken; yağlı tohumlarda (kuruyemiş) yüzde 2 fiyat düşüşü yaşadı. Yumurtanın tanesine bir ayda 25 kuruş zam gelerek 3,25 TL oldu. Pirinç yüzde 8, irmik yüzde 6 oranlarında, makarna ve un hafif seviyede zamlandı. Ankara'da 200 gram beyaz ekmek yüzde 30 zamlanarak 6,5 TL oldu. 4 kişilik ailenin aylık ekmek masrafı 525 TL'den 682,5 TL'ye yükseldi.



TEMMUZUN ZAM ŞAMPİYONU KAVUN



Semt pazarlarında hem yeşil soğan, maydanoz gibi salata yeşilliklerinin hem de ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi. Patates ve kuru soğan 20'şer TL'den satılmaya başlandı. Kabak ve patlıcan fiyatları sabit kaldı, kıvırcık fiyatları geriledi. 15 TL ile tezgahlarda en uygun fiyatlı meyve olan elma fiyatı değişmezken kalan tüm meyve fiyatları arttı. Bu ayın zam şampiyonu yüzde 135 ile kavun oldu. Ortalama sebze kilogram fiyatı 27,29 TL, ortalama meyve kilogram fiyatı 35,20 TL oldu. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı 24,18 TL olarak tespit edildi.



Zeytinyağı yüzde 30, margarin yüzde 20 oranında zamlanırken, ayçiçek yağında sınırlı düzeyde fiyat artışı oldu. Tereyağı fiyatı ise sabit kaldı. Çay yüzde 10, siyah zeytin yüzde 12, salça yüzde 8, şeker yüzde 4 oranında zamlandı. Bal ile pekmez fiyatları sınırlı seviyede arttı. Yeşil zeytin, ıhlamur, reçel ve baharat fiyatları değişmezken tuz fiyatı yüzde 22 ile fiyatı en çok düşen ürün oldu.