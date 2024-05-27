Araştırma sonuçlarına göre, temel gıda maddelerine yapılan harcamalar hemen her kalemde arttı. Et, süt ürünleri, meyve ve sebze gibi temel ihtiyaçlar, aile bütçesinde giderek daha fazla yer kaplıyor.

Gıda Dışı Harcamalar da Artıyor

Yoksulluk sınırını belirleyen sadece gıda değil. Barınma, ulaşım, sağlık, eğitim gibi gıda dışı harcamalar da son bir yılda ciddi oranda arttı. Özellikle kira ve ulaşım giderleri, ailelerin belini büküyor.

Açlık Sınırı da Yükseldi

Sadece karın tokluğuna yaşamak için gereken asgari tutar olan açlık sınırı da Mayıs ayında 19 bin 926 TL'ye çıktı. Bu rakam, asgari ücretin çok üzerinde ve milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşadığını gösteriyor.