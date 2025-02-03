Bayındır Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, bölge halkı ve çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Festival, bölgenin nergis ve kuru çiçek üretimini desteklemek ve tanıtmak amacıyla düzenlendi.

Festival renkli etkinliklerle açıldı

Festivalin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve çevre ilçe belediye başkanları katıldı. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, festivallerin bölgedeki üretim ve pazarlama potansiyelini artırma hedefi taşıdığını belirterek, “Turanlı üreticilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Konser ile sona erdi

Açılış töreninin ardından halk oyunları gösterileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın performansı festivale damga vurdu. Ayrıca, “Nergis Güzeli” yarışmasına katılan çocuklara ödülleri verildi. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Feridun Düzağaç’ın verdiği konser ile festival sona erdi.