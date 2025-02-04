Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları da gündemdeki yerini koruyor. 4 Şubat 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46.34 TL
Motorin: 46.47 TL
LPG: 26.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46.19 TL
Motorin: 46.36 TL
LPG: 25.89 TL
Ankara
Benzin: 46.86 TL
Motorin: 47.15 TL
LPG: 26.39 TL
İzmir
Benzin: 47.23 TL
Motorin: 47.53 TL
LPG: 26.24 TL
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında değişime neden olabilir. Güncel akaryakıt fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve sektör temsilcileri tarafından takip edilmeye devam ediyor.