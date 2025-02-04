Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları da gündemdeki yerini koruyor. 4 Şubat 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46.34 TL

Motorin: 46.47 TL

LPG: 26.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46.19 TL

Motorin: 46.36 TL

LPG: 25.89 TL

Ankara

Benzin: 46.86 TL

Motorin: 47.15 TL

LPG: 26.39 TL

İzmir

Benzin: 47.23 TL

Motorin: 47.53 TL

LPG: 26.24 TL

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında değişime neden olabilir. Güncel akaryakıt fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve sektör temsilcileri tarafından takip edilmeye devam ediyor.