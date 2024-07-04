İzmir'de 4 Temmuz'da 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Horozgediği
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 0:00 - 4:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turan ( Dere Küme Altı Evleri Mevkii Dere Küme Altı Evleri Mevki Cumhuriyet Sk. Cumhuriyet Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Atatürk Sk 9 Eylül Sk. 30 Agustos Sk. )
Hacı İbrahim ( YEŞİL Yusufçuk Gç. Yusufçuk Sk. Yörük Ali Sk. ÇAYIR Çeşme Sk. Ak Sk. Alanlar Sk. Astarcı Sk. Bardakçı Yokuşu Sk. BATI Baş Hasan Sk. Baştaş Cd. Baştaş Gç. Bulgurtaş Sk. Danacıoğlu Sk. Demiroğlu Sk. Dereli Gç. Dereli Sk. Devecioğlu Sk. Dibekbaşı Gç. Dibekbaşı Sk. Dibekbaşı Yokuşu Sk. Ertürk Sk. FABRİKA ARDI GÜNALP VAROL ALBAY ALPAT )
Hatay ( 354 Bayındır Yolu Cd. Delioğlan Sk. EMİR ÇEŞME ÇIKMAZI EMİR ÇEŞME HANİFE ÖĞRETMEN MENDERES TEKKE YENİ GÜMÜŞPALA 351 )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 1:00 - 2:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Birlik ( 4268/1. Sk. 4185. Sk. 4187. Sk. 4189. Sk. 4191. Sk. 4195. Sk. 4197. Sk. 4199. Sk. 4201. Sk. 4203. Sk. 4211. Sk. 4211/1. Sk. 4217. Sk. 4231. Sk. 4233. Sk. 4233/1. Sk. 4236. Sk. 4236/1. Sk. 4238. Sk. 4242. Sk. 4250. Sk. 4252. Sk. 4254. Sk. 4256. Sk. 4256/1. Sk. 4258. Sk. 4260. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4264. Sk. 4266. Sk. 4268 4268/2. Sk. Kemalpaşa Cd. )
Koşukavak ( 4193. Sk. 4195/1. Sk. 4205. Sk. 4216/1. Sk. 4218/1. Sk. 4226. Sk. 4252/1 )
Serintepe ( 4277. Sk. 4279. Sk. 4287. Sk. 4304. Sk. 4306. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ufuk ( 869. Sk. 869/1. Sk. 869/5. Sk. 872. Sk. İstiklal Cd. 1010. Sk. 1012. Sk. )
Dicle ( 874/1. Sk. 874. Sk. 869/4. Sk. 869/3. Sk. 869/2. Sk. 876. Sk. 878. Sk. 367. Sk. 867. Sk. )
Barış ( 361. Sk. 361/1. Sk. 361/2. Sk. 361/4. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belenbaşı ( 3015/3 Sk. 3015/2 Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 7:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ildır
Saat : 17:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ildır
FOÇA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemal Atatürk ( 581 571 577 584 578 594 Atatürk Cd. 593. Sk. 591. Sk. 590 587 585. Sk. 588 580 )
Yenibağarası ( 1042 Sk. ORTANCA REYHAN LADEN 1045 İMAMTEPE KÜME EVLER ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER ZEYTİNKÖY MEVKİİ KÜME EVLER SÜMBÜL MOR MENEKŞE 1035 1034 İRİS AZELYA 1033 1036 FUNDA Şebboy İmam Tepe Yolu Çuhask. Zerrın Zerrin )
Mustafa Kemal Atatürk
Koca Mehmetler ( 440. Sk. isimsiz sokak 40/5 40/5 Küme Evler )
Fevzi Çakmak
Atatürk
Yeniköy ( 66/1. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:30 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih ( 1186. Sk. 1145/2. Sk. 1145/1. Sk. 1144/1. Sk. 1144. Sk. 1143. Sk. 1142/4. Sk. 1142/3. Sk. 1185/2 1187/1. Sk. 1187. Sk. 1142. Sk. )
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül
Saat : 13:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sk. Sarnıç Yolu Cd. 692/1. Sk. 694. Sk. 695. Sk. Hava Eğitim Yolu )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 7:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İskele ( BURGAZ BODRUM 2247 2256 )
Kösedere
Eğlenhoca
Tepeboz ( TEPEBOZ YENİLİMAN Yeniliman Tepeboz Yolu Ayışığı Sitesi yok )
Saat : 7:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Küçükbahçe ( petunya Güzelkent Sitesi Yolu Karareis Tatil Sitesi İçi Yolu Mercankoyu Sitesi İçi Yolu Palmiye Sitesi İçi Yolu )
Eğlenhoca
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( Çamiçi Yolu Küme Evleri Çamiçi Yolu Ovacık Köyü İç Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köy İçi Yolu Merkez Yolu Karabağlar Yolu Güvendik Yolu Dedekler Yolu Damlar Yolu Cevizdere Yolu Celiller Yolu )
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )
Yenikurudere
Sinancılar ( Turgutlu Cd. Turgutlu Sinancılar Köyü İç Yolu SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER SİNANCILAR KÖY YOLU )
Sarılar ( SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER Saz Mah.Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Beyler Yolu Beyler Sokak Saz Mah.Yolu Kümeevler )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ceritler
Çanakçı
Çatak ( DURBALI ÖKÜZDERE AKÇAY )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşildere ( Kazallı KAZALLI )
Çatak
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:30 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Özdere Cumhuriyet ( 3114 3083 Şükrü Özkan Cd. ALİM OĞLU 3136. Sk. 3134. Sk. 3132. Sk. 3130/1. Sk. 3130. Sk. 3117. Sk. 3091. Sk. 3083. Sk. 3083 SK 3058 )
Saat : 12:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Özdere Cumhuriyet ( 3032. Sk. 3036. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Oğlananası Atatürk ( Eski Aydın )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 1:00 - 5:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umurbey ( Gördeşli Sk. )
Emmioğlu ( Emeti Sk. 1. Fabrika Çk. Emeti Çıkmaz Sk. Fabrika Cd. HACI SADIK ÇARŞISI Hakkı Paşa Çk. Sk. Hakkıpaşa Sk. Kapalı Çarşı Sk. Kayaş Sk. Mercan Sk MERCAN Millet Cd. Müftüler 3. Çk. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( Araplar Sk. Araplar TURGUT )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( Araplar Araplar Sk. MANADERESİ )
TİRE / İZMİR
Saat : 0:00 - 4:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Derebaşı
Saat : 0:00 - 4:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Toki ( Tire Toki TİRE TOKİ )
Saat : 0:00 - 4:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Derebaşı
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kürdüllü
Adnan Menderes
Toki ( KİREÇTEPE )
Kahrat
Peşrefli
Boynuyoğun
Çiniyeri
Işıklı
Kireli
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilköy ( FATİH SULTAN MEHMET 6427/3. Sk. 6427/2. Sk. 6427/1. Sk. 6427. Sk. 6426. Sk. 6425. Sk. 6424/1 Sk. 6424. Sk. 6423/5 Sk. 6423/4 Sk. 6423/2 Sk. 6423/1 Sk. 6423. Sk. 6423 Sk. 6422. Sk. 6421/1. Sk. 6421. Sk. 6423 )
Demirci ( 6263 DEMİRCİ KÖY YOLU 17/1 Fatma Deresi Sk. 6450. Sk. 6420. Sk. 6263. Sk. 6262. Sk. 6261. Sk. 6260. Sk. 6259sk. Cıkmaz Sk 6258. Sk. 6257. Sk. 19 Sk. 6250/1 6256 Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 7:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Balıklıova ( 13030 Sk. 13043/1 Sk. 13048 Sk. 13049 Sk. 13044 13034 13040 13045 13041 13039 13038 13037 13042 13041/1 13036 13043 13035 13047 13032 13033/1 13031 13051 )