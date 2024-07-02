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Organizasyonun, judonun gelişmesi için düzenlendiğini belirten Özkan, tüm sporculara başarı diledi.

Türkiye'ye judoda olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandıran Özkan, AA muhabirine, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, katılımın her sene arttığını söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları şampiyonu eski milli judocu Hüseyin Özkan onuruna Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 19 ülkeden 1499 sporcu katılıyor.

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