Aydın'da belediye otobüsü şoförü Lütfi Şahin, küçük dilinin boğazını tıkamasıyla nefessiz kalan 79 yaşındaki yolcusu Ali Ballıoğlu'nu Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçük dili nefes borusuna tıkandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi ile Otogar arasında sefer yapan 102 numaralı ‘sarı otobüste’ yolculuk yapan emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ali Ballıoğlu (79), küçük dilinin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı.

Durumu fark eden Ballıoğlu, otobüs şoförü Lütfi Şahin’e işaret ederek yardım istedi. Şahin, otobüsü durdurarak Heimlich manevrası uyguladı. Ballıoğlu kısa sürede yeniden nefes alırken, o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Nefesini geri getirdik, çok mutlu olduk”

Yaklaşık 10 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını belirten Lütfi Şahin, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

“Yolculuk sırasında bir yolcumuz öksürmeye başladı, ardından nefessiz kaldı. Yanıma geldiğinde nefes alamadığını fark ettim. Hemen durup Heimlich manevrası yaptım, nefesini geri getirdik. Çok mutlu olduk. Hastaneye götürmeyi teklif ettim ama istemedi. Biz vatandaşlarımızla bir aile gibi olduk, elimizden geleni yapıyoruz.”

Ballıoğlu: “Küçük dilim solunumu tıkadı”

Hayatını kurtaran şoföre teşekkür eden Ali Ballıoğlu ise olayı şöyle anlattı:

“Otobüste öksürmek istedim, ancak küçük dilim solunum yolumu tıkadı. Nefes alamayınca şoföre işaret ettim. O da hemen durup Heimlich manevrası yaptı. Sayesinde yeniden nefes aldım.”

Dört yıl önce de aynı olayı yaşamış

Emekli öğretmen Ali Ballıoğlu’nun 4 yıl önce de benzer bir olay yaşadığı ortaya çıktı. O dönemde de belediye otobüsünde öksürük krizi geçiren Ballıoğlu, diğer yolcuların verdiği suyu içerken boğazına kaçması sonucu nefessiz kalmış ve yine bir otobüs şoförünün Heimlich manevrası sayesinde kurtulmuştu.