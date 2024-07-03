Bodrum Türkbükü'nün sevilen eğlence mekanlarından Üzüm Kızı Sahne, bu sezon 4. yılına merhaba dedi. Kuruluşundan bu yana Bodrum'un eğlence hayatına renk katan Üzüm Kızı Sahne, misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Sezonun ilk gecesinde ünlü sanatçı Ayta Sözeri sahne aldı. Ayta Sözeri’den önce genç sanatçı Bay Mikrofon lakaplı İbrahim Taştaş sahneye çıkarak misafirlere eğlenceli vakit geçirdi. Üzüm Kızı’na eğlenmeye gelenler arasında genç sanatçı Aslıhan Malboro’da Bay Mikrofo'na eşlik ederek keyifli anlara imza attılar.Üzüm Kızı Sahne, sunduğu eşsiz atmosferi, kaliteli müzik performansları ve özel etkinlikleriyle Bodrum'un önemli eğlence noktalarından biri haline gelirken, mekanın başarılı işletmecisi Şebnem Ertual bu sezonda zengin programıyla müzik tutkunlarını ve eğlence arayanları en iyi şekilde ağırlayacak. Sezonun ilk gecesinde sahne alan Ayta Sözeri’yi dinlemeye gelenler arasında genç oyuncular Aslıhan Malbora, Ayfer Tokatlı’nın yanı sıra Öykü Karadeniz, Nur Öztürk ve Başak Akın vardı.

Sebnem Ertaul , Bahadır Akın , Selen Erdem , Cemal Yalçın

Ayta Sözeri , Sebnem Ertaul