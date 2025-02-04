Kadın müzisyenlerin dayanışma ve güç birliği yaptığı platform olan Sisters Music Chain, ilk şiir kitabı "Dizelerin Kanatlarında Kadınlar"ı yayımladı. Kitap, 40 kadın sanatçının kaleminden çıkan şiirlerle şekillendi.

Kadınların gücü, kolektif üretimin yansıması

Sisters Music Chain'in üyesi 40 kadının katkılarıyla hazırlanan bu anlamlı eser, dayanışma, savunuculuk ve kolektif üretimin gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Kitabın editörlüğünü üstlenen Elif Özalpaşan Özbinzet, kapak tasarımını Cemre Savatlı gerçekleştirdi. Yayın koordinatörlüğünü ise Funda Lena üstlendi. Kitabın tüm yayın süreci, Sisters Music Chain topluluğunun güçlü kadın üyeleri tarafından yürütüldü.

Kadın sanatçıların sesi: Kitap tanıtımı etkinliği

"Dizelerin Kanatlarında Kadınlar" kitabının tanıtımı, 2 Şubat 2025 Cumartesi günü Haliç'teki Ramada Wyndham Otel'de gerçekleştirilen özel bir etkinlikle yapıldı. Etkinliğe, Sisters Music Chain üyeleri, destekçileri ve basın mensuplarının katılımı büyük yankı uyandırdı. Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın da katıldığı bu anlamlı gecede İstanbul, İzmir ve Muğla'dan birçok sanatçı dayanışmayı güçlendirdi.

Kitapta şiirleri yer alan kadın müzisyenler

Kitapta yer alan şiirlerle kendilerini ifade eden kadın sanatçılar arasında Arzu Alkaşı Yılmaz, Arzu Durmaz, Aybike Özsöyke, Ayşe Dokur, Azade Simge, Beril Soydan, Burcu Çetinkaya, Cemre Kabaş, Cemre Savatlı, Duygu Taylan, Elif Demirel, Elif Merve Gözoğlu, Elif Özalpaşan Özbinzet, Esra Kılıç, Fatoş Koçarslan, Gizem Ural, Gülay Kılıç, Gülhan Süleymanlıgil, Gülistan Düz, Gülnaz Yılmaz Olguncan, Hafize Şentürk Süalp, Hicran Aydoğdu, Jülide Özenbaş, Kardelen Arya Mardin, Özgün Melis Soysal, Merve İşlek, Neslihan Bido, Nihal Çengelli, Nil Eraslan, Nüket Üke, Özge Duyar, Sanat Deliorman, Selin Karaağaç, Selin Talayhan, Sibel Ünlüsoy, Şeb, Tuğba Canpolat, Yeşim Kantekin ve Zerefşan Yılmaz yer alıyor.

Sisters Music Chain büyümeye devam ediyor

Ekim 2023'te kurulan Sisters Music Chain, bugüne kadar Türkiye genelinde 450 kadın müzisyeni bir araya getirdi. Platform, kadın sanatçıların kendilerini ifade edebileceği alanlar yaratmaya ve müzik sektöründeki eşitsizliklere karşı mücadele etmeye devam ediyor. Platform, yakın zamanda müzik prodüksiyonu ve sahne performanslarına yönelik çeşitli projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.