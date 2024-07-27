Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA’nın (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) 40. uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Testler, Türkiye'nin havacılık alanındaki gücünü ve yerli üretim yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar KALKAN DİHA’nın 40. test uçuşuna dair videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, “Türk Havacılığının Altın Çağı” ifadesiyle açıldı ve Türkiye'nin havacılıktaki ilerlemesine vurgu yapıldı. KALKAN DİHA’nın başarılı testleri, Türk savunma sanayisinin dünya çapındaki başarısını temsil ediyor.

Bayraktar KALKAN DİHA, Nisan ayında VTOL (Dikey Kalkış ve İniş) uçuş testinde 14 bin 500 feet irtifaya çıkmış ve toplamda 70 saatlik başarılı bir uçuş süresi geçirmişti. Testler, aracın taktik İHA sınıfındaki performansını ve güvenilirliğini gösterdi.

Testlerde Gösterilen Özellikler

Otomatik Seyir Uçuşu: Hava aracı, otomatik rota takibi ve hedef takibi yapabiliyor.

Otonom Kalkış ve İniş: KALKAN DİHA, otonom kalkış ve iniş modlarına sahip.

Yarı Otonom Seyir Uçuşu: Seyir uçuş modunda yalnızca yakıt motoru aktif hale geliyor.

Dikey İniş ve Paraşütlü İniş: Üç farklı iniş opsiyonu mevcut.

Uçuş Kontrol Sistemleri: Otomatik rota takibi, çember atma ve eve dönüş modları içeriyor.

KALKAN DİHA, keşif ve istihbarat görevleri başta olmak üzere çeşitli operasyonel alanlarda kullanılabilecek bir hava aracı olarak tasarlandı. Elektrik ve yakıt motorlarının birleşimi ile uzun süreli görevler gerçekleştirebilen bu İHA, Türk savunma sanayisinin önemli bir parçası haline geliyor.

Bayraktar KALKAN DİHA'nın başarılı testleri, Türkiye’nin savunma sanayindeki yerli ve milli projelere verdiği önemi ortaya koyuyor. Savunma sanayinin teknoloji geliştirme ve üretim kapasiteleri, dünya çapında dikkat çekici bir seviyeye ulaşıyor. Bu tür projeler, ülkenin ulusal güvenliğini güçlendirmede ve uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynuyor.

Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri

Taktik İHA sınıfındaki hava aracı Bayraktar Kalkan Dİkey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek.

Temel uçuş performans kriterleri

45-50 Knot Seyir Hızı

8000 Feet Operasyonel İrtifa

3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

5 Metre Kanat Açıklığı

Dikey İniş Kalkışlı

70 Knot Maksimum Hız

14000 Feet İrtifa Tavanı

6 Saat Havada Kalma Süresi

75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

100 Kilometre Haberleşme Menzili

1.5 Metre Uzunluk

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Uçuş Sistemi

Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom

Otonom Kalkış ve İniş Sistemi

Yarı Otonom Uçuş Modu

Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi

Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi

Yedekli Servo Eyleyiciler

Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü

Kızılötesi (IR) Kamera Modülü

Lazer Mesafe Ölçer

Lazer İşaretleyici

Dijital Veri ve Video Link