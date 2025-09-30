Aydın Aile Hekimleri Derneği Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen “Dünyanın Diğer Yarısı” fotoğraf sunumu ve söyleşisi, Aydın Eczacı Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Germencik 1. Nolu Aile Hekimleri Derneği üyesi Dr. Hayati Çakır, dünya genelinde gözlemlediği anları fotoğraflarla sağlık çalışanlarına aktardı. Çakır, farklı ülkelerden derlenen fotoğraflar ve ilginç hikâyelerin meslektaşlar için hem bilgilendirici hem de keyifli bir deneyim sunduğunu vurguladı.

Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Taner Balbay, gezgin aile hekimlerinin deneyimlerinin meslektaşlar için önemine değinerek, “Fotoğraflar ve hikâyeler aracılığıyla yapılan bu sunum, katılımcılar için hem eğitici hem de keyifli bir etkinlik oldu” dedi.

Dr. Hayati Çakır ise etkinlik hakkında şunları ifade etti: “En büyük hobim gezmek ve fotoğraf çekmek. Klasik Avrupa ülkelerinden ziyade, daha uzak ve doğal hayatın hâkim olduğu ülkelere gitmeye çalışıyorum. Bu gezilerden derlediğim fotoğraflarla çeşitli sunumlar ve sergiler hazırlıyorum. Bugün Aydın Aile Hekimleri Derneği’nin katkılarıyla ‘Dünyanın Diğer Yarısı’ isimli sunumumu gerçekleştirdim. 40 ülkeden fotoğrafları paylaştık ve söyleşi yaptık.” diyerek ekledi.

Etkinlik, Aydın Aile Hekimleri ve sağlık çalışanlarının yoğun ilgisiyle tamamlandı.