Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Pınarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri kovalamaca ile K.S. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli, ‘Silahlı yağma’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlarından aranıyordu ve toplamda 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktaydı.

Cezaevine gönderildi

Ayrıca aynı operasyonda Yeşil Mahalle’de saklandığı tespit edilen E.N. isimli şahıs da çeşitli hırsızlık suçlarından aranıyordu ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile cezaevine gönderildi.

Çeşitli suçlardan 10 şahıs daha yakalandı

Nazilli Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı daha yakalayarak adalet önüne çıkardı. Emniyet yetkilileri, operasyonların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.