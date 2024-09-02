Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis Görgülü'nün anne ve babası, 40 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi. Edis Görgülü'nün annesi Sevil Görgülü, boşanma haberini sosyal medya hesabından duyurarak, evliliklerini tek celsede sonlandırdıklarını açıkladı.

Sevil Görgülü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim, hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor ve belli kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ayhan Görgülü ile olan 40 yıllık evlilik akdimizi anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.