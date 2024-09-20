TÜBİTAK’ın desteğiyle Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği ‘4007 Körfez’in Karşıyaka’sı Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği’ Mavi Bahçe’de kapılarını açtı. Bilim, sanat ve kültür alanında birçok projeye ev sahipliği yapan etkinlik büyük ilgi görüyor.

Yoğun Katılım ve Önemli İsimler

Şenliğin açılış törenine Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Kıdemli Albay Tamay Durğun, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Berkhan Alptekin ve Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz gibi birçok önemli isim katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Türk Kızılay’ın Katkısı

Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi, etkinliğe katılanlara tavuklu pilav, ayran ve su ikramında bulundu. Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, "Bu etkinlik, öğrencilerimizin bilimsel araştırma yapma yeteneklerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat" diyerek organizasyonun önemine dikkat çekti. Ayrıca, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 4007 Körfez’in Karşıyaka’sı Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği, Mavi Bahçe’de üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.