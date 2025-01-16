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Kadın polis ekipleri, zanlıyı gözaltına alarak, emniyete götürdü. Yapılan işlemlerin ardından A.K., cezaevi ne teslim edildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kadın polis ekipleri, ATV araçlarıyla devriye gezerken, çarşıda uygulama yapan bir grup şüpheliyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelinin A.K. olduğu ve 41 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde görev yapan kadın polis ekipleri, ATV araçlarıyla devriye atarken, 41 yıl hapis cezasıyla aranan bir firariyi yakaladı.

İstanbul’da 32 bin litre sahte alkol ele geçirildi

İstanbul’da 32 bin litre sahte alkol ele geçirildi

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