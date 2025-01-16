İzmir'in Karşıyaka ilçesinde görev yapan kadın polis ekipleri, ATV araçlarıyla devriye atarken, 41 yıl hapis cezasıyla aranan bir firariyi yakaladı.
Zanlı cezaevine teslim edildi
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kadın polis ekipleri, ATV araçlarıyla devriye gezerken, çarşıda uygulama yapan bir grup şüpheliyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelinin A.K. olduğu ve 41 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Kadın polis ekipleri, zanlıyı gözaltına alarak, emniyete götürdü. Yapılan işlemlerin ardından A.K., cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA