Kenya, son yılların en korkunç seri cinayet vakalarından biriyle sarsılıyor. 33 yaşındaki Jomaisi Khalisia, 2022'den bu yana 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetlerin detayları ve zanlının yakalanması, ülke genelinde büyük bir şok ve korku yarattı.

Cinayetler nasıl ortaya çıktı?

Kenya polisi, Nairobi'deki Mukuru taş ocağında bulunan dokuz kadın cesediyle ilgili olarak Jomaisi Khalisia'yı tutukladı. Zanlı, İspanya - İngiltere arasındaki Avrupa Şampiyonası finalini izlerken bir barda yakalandı. Parçalanmış cesetlerin bulunması, polis ve halk arasında büyük bir şok etkisi yarattı.

Seri katilin itirafları

Cinayetleri soruşturan polis müdürü Mohamed Amin, zanlının 2022'den bu yana 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Khalisia, kurbanlarını kandırarak çöplüğe getirdiğini ve burada öldürdüğünü söyledi. Cinayetlerin ardından zanlının evinde yapılan aramalarda 10 telefon, dizüstü bilgisayar, kimlik kartları ve kadın kıyafetleri bulundu.

Kurbanların özellikleri ve cinayetlerin yöntemi

Polis, kurbanların 18 ila 30 yaşları arasında olduğunu ve hepsinin aynı şekilde öldürüldüğünü belirtti. Kurbanlar, bir tür pala ile parçalara ayrılmış ve benzer çuvallara koyularak çöpe atılmış. Cinayetlerin nedeni konusunda ise zanlı halen sorgulanıyor.

Kurbanların kimlik tespiti ve ailelerin bilgilendirilmesi

Polis, cesetlere otopsi yapıldığını ve "sevdiklerinin kurbanlar arasında olabileceğine inanan" ailelerden yetkililere haber vermelerini istedi. Cinayet polisi, zanlıyı kurbanlardan birinin telefonunda yapılan inceleme sonucu tespit etti. Josephine Mulongo Owino'ya ait olan telefonda kaybolduğu gün para hareketleri tespit edildi.

İkinci tutuklama ve polisin soruşturması

Kurbanlardan birine ait telefon üzerinden çıkan ikinci bir kişinin de tutuklandığı kaydediliyor. Bu kişi de suç ortağı ya da şüpheli olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, çöp sahasının polis karakoluna yakınlığı nedeniyle polisin suça karışıp karışmadığının araştırıldığı açıklandı. Bu bölgedeki karakolda görevli polisler, "adil" soruşturma için başka yerlere transfer edildi.

Kamuoyunun tepkisi ve insan hakları gruplarının eleştirileri

Kenya'da insan hakları grupları, ülke polisini, vergi artışı planına karşı gösteri yapan düzinelerce insanı vurmakla suçluyor. Kenya Emniyet Müdürü Japhet Koome, Cuma günü, Başkan William Ruto'nun protestolarda ölüm yaşanması nedeniyle tüm kabineyi görevden almasından bir gün sonra istifa etti.