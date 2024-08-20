Kenya'da 42 kadının öldürülmesiyle suçlanan zanlı Collins Jumaisi'nin de dahil olduğu 13 kişinin, Nairobi'deki Gigiri Polis Karakolu'ndan kaçtığı bildirildi. Olay, başkent Nairobi'de büyük bir şok ve endişeye neden oldu.

Operasyon başlatıldı

Kenya Polis Sözcüsü Resila Atieno Onyango, kaçan zanlıların arasında 33 yaşındaki Collins Jumaisi'nin de bulunduğunu açıkladı. Jumaisi, 2022'den bu yana eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti. Güvenlik güçleri, zanlıları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Olayın geçmişi

12 Temmuz'da Nairobi'nin Mukuru bölgesinde yapılan araştırmalar sonucunda, farklı zamanlarda ölmüş 9 kişinin cesedi bulunmuştu. İlk incelemelerde, cesetlerin 8'inin kadına ait olduğu belirlenmişti. Ayrıca, bölgede ceset parçalarıyla dolu torbalar da ele geçirilmişti.