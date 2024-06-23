Türk Kızılay, vekâletle kestiği kurbanlarla Türkiye ve Gazze dâhil 21 ülkede yaklaşık 4,2 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşıdı.ANKARA (İGFA) - 18 yıldır başarıyla uyguladığı ‘Kızılay Kurban Modeli’yle bu yıl da hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Türk Kızılay, kurban kampanyası kapsamında hedeflediği 128 bin hisseyi geçerek 146 bin 683 hisse kurban kesimine ulaştı.

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürüttüğü kampanyayla hayırseverlerin kurban vekâletlerini alan Kızılay, yurt içinde 31 bin 668, yurt dışında ise üç kıtada 19 ülkede olmak üzere 115 bin 15 hisselik kurban kesimi gerçekleştirdi.

ÜÇ KITADA 2,8 MİLYONU AŞKIN İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞTI

Kızılay, yurt dışı kurban kampanyası kapsamında Balkanlar’da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Asya’da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan; Ortadoğu’da Irak, Suriye, Yemen; Afrika’da ise Çad, Nijer, Somali, Kenya, Sudan, Tanzanya, Uganda, Burkina Faso olmak üzere üç kıtada toplam 19 ülkede 115 bin 15 hisselik kurban kesimi gerçekleştirdi. Yurt dışındaki kesimlerden elde edilen kurban etlerini soğuk zincir korunarak taze et olarak dağıtan Kızılay, 2,8 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban payını ulaştırmayı başardı.

KIZILAY’DAN İHTİYAÇ SAHİPLERİ ADINA TEŞEKKÜR

Kurban ibadetini Kızılay’a verdikleri vekâlet aracılığıyla yerine getiren bağışçılara teşekkür eden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “İyiliğe gönül veren hayırsever bağışçılarımız sayesinde milletimizin yardım eli Kızılay’ımız, Türkiye ve Gazze dahil 21 ülkede yaklaşık 4,2 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına uzanıyor. Kızılay olarak Kurban Bayramı’nın bereketini çoğaltan kıymetli bağışçılarımıza, ulaştığımız her ihtiyaç sahibi adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.