Microsoft, Xbox Game Pass Ocak 2025 kataloğunu açıkladı. Her ay yenilenen ve zenginleşen kütüphane, bu ay toplam değeri 4 bin 230 TL’yi aşan 7 yeni oyun ile güçleniyor. Özellikle EA Sports UFC 5 ve Diablo, listede öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.

Yeni oyunlar, 7 Ocak’tan itibaren Game Pass kullanıcılarıyla buluşmaya başlayacak. İşte kütüphaneye eklenecek oyunlar ve detayları:

Game Pass'e eklenen oyunlar ve çıkış tarihleri:

Road 96 (PC ve Konsol) – 7 Ocak, 179 TL

– 7 Ocak, 179 TL Lightyear Frontier (Konsol) – 8 Ocak, 625 TL

– 8 Ocak, 625 TL My Time at Sandrock (Konsol) – 8 Ocak, 141,25 TL

– 8 Ocak, 141,25 TL Robin Hood – Sherwood Builders (Konsol) – 8 Ocak, 85 TL

– 8 Ocak, 85 TL Rolling Hills (Konsol) – 8 Ocak, 42,50 TL

– 8 Ocak, 42,50 TL EA Sports UFC 5 (Konsol) – 14 Ocak, 2.899,99 TL

– 14 Ocak, 2.899,99 TL Diablo (PC) – 14 Ocak, 259 TL

Öne çıkan oyunlar: UFC 5 ve Diablo

Bu ay eklenen oyunlar arasında özellikle EA Sports UFC 5 ve Diablo, oyunseverlerin dikkatini çekiyor. Daha önce sadece Ultimate abonelerine sunulan bu yapımlar, artık Standard abonelikte de oynanabilir hale geliyor.

15 Ocak'ta kütüphaneden çıkacak oyunlar

Yeni oyunlar gelirken, bazı oyunlar ise 15 Ocak itibarıyla Game Pass kütüphanesine veda ediyor. İşte kaldırılacak oyunlar:

Common'Hood (PC ve Konsol)

Escape Academy (PC ve Konsol)

Exoprimal (PC ve Konsol)

Figment (PC ve Konsol)

Insurgency Sandstorm (PC ve Konsol)

Those Who Remain (PC ve Konsol)