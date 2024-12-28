İzmir’in en popüler turistik bölgelerinden biri olan Çeşme’de, yılbaşı kutlamaları öncesi ve sonrası için kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Çeşme Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda, emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin katılımıyla düzenlenen güvenlik planlaması, halkın huzur içinde yeni yıla girmesini hedefliyor.

425 personel sahada

Yapılan açıklamaya göre, Çeşme genelinde görev yapacak ekipler şöyle sıralanıyor: 20 asayiş ekibi, 15 trafik ekibi, 40 yaya devriye, 23 jandarma timi ve sahil güvenlik ekipleri geceye hazır. Toplamda 425 personel, yılbaşı gecesi ve ertesi gün ilçenin farklı noktalarında güvenliği sağlamak için görev başında olacak.

Yoğun bölgelerde sıkı denetimler

Planlamalar kapsamında; İlçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarında sabit ve motorize ekipler konuşlandırıldı. Özellikle eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililer, vatandaşlardan şüpheli durumları derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi. Ayrıca yılbaşı gecesi, alkol ve trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.