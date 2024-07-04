Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, elektronik ortamda adli sicil belgesi verilmesine imkan tanıyan Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi sayesinde 43 dilde adli sicil belgesi verilebildiğini belirterek, “Adli sicil yabancı dil uygulamasından 1 Ocak’tan bu yana 366 bin 622 kişi yararlandı. En çok adli sicil belgesi verilen dil İngilizce oldu” dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni sistemde adli sicil belgesinin elektronik ortamda kolaylıkla alınabildiğini belirterek, bu sayede hukuki ve idari işlemlerin güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabildiğini ifade etti.

Bakan Tunç, adli sicil belgesinin Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden 43 yabancı dilde alınabildiğine dikkat çekerek, bu alanda önemli aşama kat edildiğini vurguladı. Vatandaşların bu hizmet sayesinde yurt dışı işlemlerini daha hızlı ve rahat yürütebildiğini anlatan Bakan Tunç, sisteme yeni diller eklenmesi için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre ilk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtlarının, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlanmıştı.

Adalet Bakanlığı ve TÜRKSAT mühendislerince geliştirilen milli bir yazılımla adli sicil belgelerinin fiziki olarak hazırlanmasına son verilen Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi sayesinde birçok dilde elektronik ortamda adli sicil belgesi verilebiliyor.

43 DİLDE VERİLİYOR

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Adli Sicil Bilgi Sistemi’nde (ASBS) Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça dillerinde olmak üzere toplam 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmekteydi. 2022 yılında Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dilleri olmak üzere 9 yabancı dilde daha adli sicil belgesi verilmesinin başlamasıyla adli sicil belgesi verilen dil sayısı 28 olmuştu. Geçen yıl Mayıs ayı itibariyle Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca ve Bahasa Endonezyaca olmak üzere 12 yeni yabancı dil daha eklenmiş ve böylece adli sicil belgesi verilen dil sayısı 40’a yükselmişti.

Bu yılın Ocak ayında ise Darice, Farsça ve Urduca dillerinde de adli sicil belgesi verilmesi ile beraber toplam adli sicil belgesi verilen dil sayısı 43’e yükselmiş oldu.

EN ÇOK İNGİLİZCE ALINDI

Bu yıl 1 Ocak’tan 24 Haziran 2024’e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. 174 bin 332 ile en çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil İngilizceyi, 44 bin 67 ile Almanca ve 16 bin 504 ile Fransızca takip etti.

Öte yandan ayrıca ASBS’de 18 Ağustos 2022 tarihinden itibaren adli sicil silme, düzeltme işlemlerinin e-Devlet üzerinden, online olarak gerçekleştirilmeye başlanması üzerine 1 milyon 293 bin 129 vatandaşın başvurusu alındı. Bu başvurulardan 1 milyon 253 bin 340’ı karara bağlandı.