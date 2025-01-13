Türkiye’nin tek uluslararası deve güreşi festivali olan ve "deve güreşlerinin Kırkpınar'ı" olarak bilinen 43. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 19 Ocak'ta Pamucak Güreş Arenası’nda gerçekleşecek. Heyecan dolu güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen pehlivan develer katılacak.

Altın Artemis Ödülü için kıyasıya mücadele

Bu yıl festivalde toplam 120 deve, güreş severlere unutulmaz anlar yaşatacak. Organizasyonda belirlenecek 5 çift pehlivan deve, prestijli Altın Artemis Ödülü için arenaya çıkacak. Festival, güreşlerin yanı sıra tarihi ve kültürel atmosferiyle de dikkat çekecek.

43 yıllık geleneği olan festival

Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı’nın organizasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen festival, 43 yıllık geleneğiyle gururla yoluna devam ediyor. Geçmiş yıllarda en yüksek seyirci sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren festival, uluslararası basının ilgisini çekerken, Dünya Festivaller Kitapçığı’nda da yer almayı başardı.

Pamucak Arenası coşkuya hazır

Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü pehlivan develeri güreşlere hazır. 19 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Pamucak Arena'da düzenlenecek bu eşsiz festivale tüm güreş severleri davet ediyoruz.” Her yıl Ocak ayının üçüncü Pazar günü yapılan Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali, deve güreşi geleneğini yaşatırken, binlerce katılımcıyı tarihi Efes Selçuk atmosferinde buluşturuyor.