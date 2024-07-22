Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Said Bey Sitesi'nde hayatını kaybeden 44 kişinin ardından yapılan soruşturmada, ikinci bir bilirkişi raporu yeni bir ışık tuttu. İlk olarak zemin sıvılaşması iddiasıyla gündeme gelen yıkımın gerçek nedeni, yapılan kaçak çelik profillerin binanın taşıyıcı sistemini bozması olarak belirlendi.

Soruşturma sürecinde hazırlanan 37 sayfalık raporda, binanın alt katlarının yıkılmadığı ve asıl hasarın zemin kaynaklı olmadığı vurgulandı. Rapora göre, yapı denetim projesine aykırı olarak eklenen çelik konstrüksiyon imalatlarının, taşıyıcı sistem elemanlarının davranışını önemli ölçüde değiştirdiği ve binanın çökmesine neden olduğu belirtildi. Bu durumda asli kusurlu olarak gösterilen müteahhit Hasan Çam, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ve diğer sanıklar hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçlamasıyla dava açılmıştı.

Raporda, yapılan çelik profillerin betonarme projesine aykırı olduğu ve bu hatalı imalatların yapıda ilave mesnetlenme yükleri oluşturarak taşıyıcı sistem üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ifade edildi. Ayrıca, yapı denetim firmasının asli kusurlu olmadığı değerlendirilirken, şantiye şefleri ve diğer yetkililerin teknik açıdan kusurunun bulunmadığı sonucuna varıldı.

Davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, bilirkişi raporunu dikkate alarak tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Bu karar, olayın teknik detaylarının ve sorumlulukların netleşmesi adına önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Sitede yaşamını yitirenlerin yakınları, uzun süredir binanın market katındaki kaçak çelik profillerin neden olduğu yıkımı savunuyor ve bu tezlerinin bilirkişi raporuyla doğrulandığını belirtiyor. Aynı zamanda, yapı denetim firmasıyla ilgili olarak da ek rapor talep edebileceklerini ifade ediyorlar.