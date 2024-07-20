Sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı. 45 dereceyi bulan sıcak hava, özellikle kırsal bölgelerde önemli sorunlara yol açtı. Etrim, Kumköy ve Pınarlıbelen mahallelerinde asfalt yollar eridi ve bu durum sürücüler için büyük zorluklar yarattı.

Yetkililer sorunun çözümü için çalışma başlattı

Yolların erimesi, bölgeden geçen araçlar için tehlike oluşturdu. Sıcak hava nedeniyle asfaltın yumuşaması ve erimesi, sürücülere büyük sıkıntı yaşattı. Bölgede trafik akışında aksamalar yaşanırken, yetkililer sorunun çözümü için çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri uyardı

Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'daki sıcak hava dalgasının ilerleyen haftalarda mevsim normallerine döneceğini bildirdi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte asfalt yolların yeniden normale dönmesi bekleniyor.