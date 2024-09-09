Satranç dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 45. Dünya Satranç Olimpiyatı, 10-23 Eylül 2024 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşecek. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından düzenlenen bu büyük etkinlik, dünya çapında satranç ustalarını bir araya getirecek.

Olimpiyata katılacak ülkeler ve sporcular

Bu yılki olimpiyatta iki ana kategori bulunacak: açık ve kadınlar. Açık kategoride, 197 ülkeden 978 sporcu yer alırken; kadınlar kategorisinde ise 184 ülkeden 915 sporcu mücadele edecek. Her iki kategori için takımlar, 4 asil ve 1 yedek sporcu ile yarışacak.

Türkiye, bu prestijli organizasyonda erkekler ve kadınlar kategorilerinde toplam 10 sporcu ile temsil edilecek. Erkekler A Milli Takımı, Uluslararası Usta (IM) Oğulcan Kanmazalp’ın kaptanlığında, Büyükusta (GM) Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can ile temsil edilecek. Kadın A Milli Takımı ise GM Nijat Mammadov’un kaptanlığında, IM Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova’dan oluşacak.

Hazırlıklar ve destekler

İlk turun 11 Eylül’de başlayacağı olimpiyatta sporcular, 11 tur boyunca karşılaşacak. Hazırlık sürecinde sporcular, GM Burak Fırat, GM Cem Kaan Gökerkan, GM Dragan Solak, IM Selim Çıtak, IM Okan Özsakallıoğlu ve FM Elmar Atakishiyev ile maç hazırlıkları yapacak. Ayrıca, sporculara online eğitim, yüz yüze kamp imkânları ve teknolojik gereksinimlerin karşılanması gibi destekler sunuldu.

TSF Başkanı Gülkız Tulay'dan açıklamalar

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye’yi temsil eden A Millilerden büyük başarı beklediklerini belirtti. Tulay, “Türk satrancının güçlü ustaları Türkiye için mücadele edecek. Türk satranç yıldızları son yıllarda büyük başarılar kazandırdı. Bu olimpiyatta da erkeklerde ve kadınlarda çok güçlü ustalarımızla mücadele ediyoruz. A Millilerimizden başarılı sonuçlar bekliyoruz” dedi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İş Bankası’nın desteklerine teşekkür etti.

Sonuç ve beklentiler

Olimpiyat, satranç tutkunları ve sporcular için heyecan verici bir dönüm noktası olacak. Türkiye'nin temsilcileri, dünya satranç sahnesinde büyük bir başarı elde etmek için mücadele edecek. Olimpiyatın ardından, uluslararası satranç camiasında Türkiye'nin başarısı merakla bekleniyor.