İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde gerçekleştirilen "Narkoçelik-25" operasyonlarıyla zehir tacirlerine ağır darbe vurulduğunu açıkladı. Operasyonlarda 538 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 30 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

350 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-25" operasyonlarında, 538 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 kök kenevir ve kök skunk ile 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti. Operasyonlarda 320 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Operasyon hangi illerde gerçekleşti?

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, 765 ekip ve bin 910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeği ile gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Sivas, İzmir, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Malatya, Mersin, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Kayseri, Burdur, Manisa, Batman, Çorum, Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Düzce, Giresun, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Yozgat, Eskişehir, Mardin, Muğla, Adıyaman, Bitlis, Bolu, Kırıkkale, Kilis, Hakkâri, Rize, Yalova, Ağrı ve Diyarbakır'da "Narkoçelik-25" operasyonları düzenlendi.

Öne çıkan operasyonlar hangileri?

Ağrı: 240 kg eroin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır: 1 milyon 720 bin 500 kök kenevir, 310 bin kök skunk ve 64 kg kubar esrar ele geçirildi.

Malatya: 57,5 kg skunk ele geçirildi, 4 sokak satıcısı yakalandı.

İstanbul: 53,5 kg metamfetamin ele geçirildi, 73 sokak satıcısı yakalandı.

Hakkâri: 28,5 kg metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Antalya: 21 kg esrar, 21 kg eroin ve 13 kg metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

İzmir: 19 kg skunk ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

Konya: 15 kg skunk, 124 bin 822 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 sokak satıcısı yakalandı.

Eskişehir: 40 bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.

Ankara: 22 bin 828 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.

"Allah ayağınıza taş değdirmesin"

Bakan Yerlikaya, operasyonların devam edeceğini belirterek, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Kahraman polislerimizi, jandarmamızı ve gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.