İzmir'in Buca ilçesinde, 46 yıl süren ve 32 mirasçıyı kapsayan arazi anlaşmazlığı, ara buluculuk yöntemiyle nihayet çözüme kavuşturuldu. 275,3 metrekarelik arsa üzerindeki anlaşmazlık, yıllar süren çekişmelere ve hissedarların artmasına rağmen, ara bulucu Avukat Tuğçe Tokatlı Özcan’ın başarılı çabalarıyla sona erdi.

Mirasçıların artmasıyla karmaşıklaştı

Arsa, 1978 yılında vefat eden Mehmet Kaya'nın mirasçılarına kalmıştı. Ancak, yıllar süren anlaşmazlıklar ve bazı mirasçıların vefat etmesiyle birlikte, arsanın hissedar sayısı 32'ye yükseldi. Bu süreçte, arsanın üzerindeki kerpiç ev de yıkıldı. Hissedar sayısının artması, çözüm arayışını daha da karmaşık hale getirdi.

Avukat Tuğçe Tokatlı Özcan'ın müdahalesiyle sorun çözüldü

46 yıl süren bu uyuşmazlık, Ara Buluculuk Daire Başkanlığı tarafından atanan Avukat Tuğçe Tokatlı Özcan’ın araya girerek yaptığı görüşmelerle çözüme kavuşturuldu. Avukat Özcan, her bir hissedarla tek tek görüşerek anlaşmayı sağladı. Sonuç olarak, tüm hissedarlar aralarındaki anlaşmazlığı çözerek paylarını tek bir kişiye devretme konusunda mutabık kaldı.

Ara bulucu Avukat Özcan'dan anlaşmazlıklar için açıklama

Ara bulucu Avukat Tuğçe Tokatlı Özcan, "32 hissedarın 46 yıldır bir araya gelerek uzlaşamadığı bu konuda tarafları bir araya getirip anlaşma sağlamak benim için büyük bir başarı. Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce ara buluculuk sürecinin başlatılması yasa gereği zorunlu hale gelmiştir. Bu tür anlaşmazlıkların yargıya intikal etmeden en kısa sürede çözüme kavuşması esastır" şeklinde konuştu.

Mirasçılardan Osman Kabakçı'nın mutlu son açıklaması

Mirasçılardan Osman Kabakçı, “Dedem öldüğünden beri 46 yıldır süren bir konu. Bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Ara bulucu sayesinde sorun çözüldü ve artık herkes işine gücüne bakabilir. Hepimiz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.