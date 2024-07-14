Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin 1 yıllık takibi sonucu 47 farklı hırsızlık suçundan aranan E.D. ve Y.K. isimli şahıslar, kovalamaca sonucu alışveriş merkezinde ve Yeşilyurt Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçenin güvenliğini artırmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilen operasyonla 1 yıllık takibin ardından 47 farklı hırsızlık suçundan aranan E.D. ve Y.K. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı.

E.D., toplamda 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmışken, Y.K. ise 19 farklı hırsızlık suçundan dolayı 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Polis ekipleri, şahısları uzun süren takipler sonucunda belirlenen noktalarda yakalamayı başardı.

Gözaltına alınan E.D. ve Y.K. hakkında adli işlemler başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, haklarında açılan dava süreci de takip edilecek. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık ve benzeri suçların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.