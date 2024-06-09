Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, Haziran ayı için yaklaşık 2,7 milyar TL yaşlı aylığı ve 2,1 milyar TL engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını belirtti. Açıklamasında, “Haziran ayına ilişkin toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” dedi.

Kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, bu yardımların toplumsal hayata tam ve etkin katılım ile bağımsız yaşamayı desteklediğini belirtti. “Engelli ve yaşlı vatandaşların eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Haziran ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.

Sosyal hayata tam katılım

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak amacıyla her alanda destek verdiklerini belirtti. Bu yardımların, vatandaşların bağımsız bir şekilde yaşamalarını ve topluma aktif katılımını hedeflediğini söyledi.