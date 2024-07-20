Karabağlar’da yaşayan 82 yaşındaki Ömer Aktaş ve 79 yaşındaki Emine Aktaş çifti, tam 48 yılın ardından yeniden nikah masasına oturdu. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın kıydığı bu özel nikahta, Aktaş çifti mutluluğa bir kez daha “evet” dedi.

Nihayet nikahları kıyıldı

Kibar Evlendirme Memurluğunda gerçekleştirilen törende, çiftin çocukları da hazır bulundu. Ömer ve Emine Aktaş’ın çocukları, anne ve babalarının daha önce gerçekleştiremedikleri nikah törenini bu sefer gerçekleştirmek için Karabağlar Belediyesi’ne başvurdu.

"Aktaş ailesine mutluluklar dilerim"

Başkan Kınay, Aktaş çiftini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak onların mutluluğuna ortak oldu. Nikah şahitliklerini Beste Aktaş ve Büşra Koputan’ın yaptığı törende konuşan Başkan Kınay, “Bu özel nikahı kıymaktan büyük mutluluk duydum. Bir ömrü mutluluk içerisinde geçiren Aktaş ailesine sağlık dolu nice uzun yıllar diliyorum” dedi.

"Bu özel ana tanık olmak büyük mutluluk"

Aktaş çifti ve çocukları, nikahlarında onları yalnız bırakmayan Başkan Kınay’a teşekkürlerini iletti. Emine Aktaş’ın nikah cüzdanına kavuşma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu paylaşan Kınay, “Bir hayat yolculuğunda el ele, omuz omuza bu yolculuk hikayesinin en özel anlarını paylaşmaktan çok mutluyum. Bu hayat yolculuğunda 48 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çok mutlu ve huzurlu olacağınıza inanıyorum. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde çağdaş ve aydınlık bir ülke özlemiyle yürürken evlatlarımızı hep birlikte güzel bir ülkede büyütelim isterken, sizlerin çocuklarınız ve torunlarınız ile birlikte bu anın mutluluğuna ortak olmak bizim için çok daha değerli. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz” dedi. Nikah töreninin ardından Ömer ve Emine Aktaş çifti, çocukları ve Başkan Helil Kınay ile günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.