Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin adalet sisteminin daha etkin, güvenilir ve erişilebilir olmasını hedefleyen 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni kamuoyuyla paylaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği törende, Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanacak.

2025-2029 dönemi kapsanacak

Belgede yer alan 5 ana amacın, 45 hedef ve 264 faaliyetin detaylandırıldığı vurgulandı. Belge, 2025-2029 yılları arasını kapsayacak şekilde hazırlandı ve hukukun üstünlüğü esas alınarak, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla şekillendirildi. Belgede şu başlıklar altında amaçlar yer alıyor:

Kurumsal yapının güçlendirilmesi

İnsan kaynakları kapasitesinin artırılması

Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması

Hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması

Adalete erişimin kolaylaştırılması

Adaletin daha güvenilir olması hedefleniyor

Belgeyle, adalete olan güvenin artırılması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil şekilde yararlanabilmesi, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Adalet Bakanlığı, adalet sistemini daha güvenilir ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Vatandaşların görüşleri alındı

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık aşamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığında birçok toplantı düzenlendi. Bu toplantılarda, adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler incelendi, paydaşların görüşleri alındı ve adalet istatistiklerine dayalı analizler yapıldı. Ayrıca, yurtdışındaki adalet müşavirlerinden de uygulama örnekleri ve ülkelerindeki uygulamalar hakkında bilgiler alındı.

Bakanlık, oluşturduğu "yargireformu.adalet.gov.tr" internet sayfası üzerinden 56 binden fazla vatandaşın görüş ve önerilerini topladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilki 2009, ikincisi 2015 ve üçüncüsü 2019 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı.