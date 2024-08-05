İzmir'de 5 Ağustos'ta 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelhisar ( Çarşı Sk. Çayır TABAKHANE )
Kültür
Kurtuluş ( 746 736 683. Sk. 726. Sk. NENEHATUN 743 GÜN GÜZELHİSAR ÇAMLIK 730 740 742 731 726 729 744 745 )
Yeni ( 912/1 921 975 872 799 804 842 805 797. Sk. 801. Sk. 841. Sk. 844. Sk. 849. Sk. 841 852. Sk. 856. Sk. 863. Sk. Kıbrıs Cd. Nene Hatun Cd. 850 858 865 )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı ( Bayraklı İskele Yolu )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Koşukavak ( 4206. Sk. 4237. Sk. 4235. Sk. 4233. Sk. 4229. Sk. 4225/1. Sk. 4225. Sk. 4222. Sk. 4210. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Koşukavak ( 4225. Sk. 4227. Sk. 4229. Sk. 4233. Sk. Kamil Tunca Blv. 4206. Sk. 4210. Sk. 4221. Sk. )
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mevlana ( 1763. Sk. 1760. Sk. 1759/3. Sk. 1730/4. Sk. 1730/5 1722. Sk. 1771/1. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uğur Mumcu ( Şehitler Cd. 8982. Sk. 8983. Sk. 8984. Sk. 8985. Sk. 8987. Sk. 8988. Sk. 8989. Sk. 8989/1. Sk. 8990. Sk. 8990/1. Sk. 8992. Sk. 8993. Sk. 8995. Sk. 8997. Sk. )
İnönü
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( Refik Cesur Cd. Akçay Cd. 28/24. Sk. 28/23. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Yeni ( Mimoza Sk. Mısırlı Sk. Ova Parsa Saka Saka Sk. Saraçoğlu Cd. Saraçoğlu Sk. Selçuk Kestaneli Bağlar 7000. Sk. 8 Eylül Kurtuluş Bağyurdu İzmir Mısırlı Çavuşoğlu Ünveren BAĞYURDU İZMİR 8 EYLÜL KURTULUŞ Bahçelievler Sk. Demirci Mehmet Sk. Değirmencioğlu Sk. Doğan Emin Erol Cd. Gardelya Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Hasan Tahsin Kahyalar Kumru Meltem Menderes Cd. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haykıran ( 819. Sk. 800. Cd. 818 )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İstiklal ( 7432. Sk. 7411 Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gereli
Gerçekli ( Gerçekli küme evleri )
Üçkonak ( ZEYTİNUCU KÜME EVLER )
Kışla ( Kışlaköy Köyü İç Yolu kışla )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Depo Sk. Ege Sk. Gazi Paşa Gazi Sk. )
Ulamış ( Eğitim )
Düzce ( Çay Sk. Yukarı Sk. Torlak Mevkii Torlak Mevki Torlak Küme Evler Torlak Lojman Cd. Kızılcayer Mevki Kuşçu Sk. Koy Yolu Kaya Sk. Kavukkavak Tepecik Yolu Hürriyet Cd. Hereke Cd. Hacı Ahmet Sk. Hacı Ahmet Durmaz Çk. Değirmen Çk. Dere Sk. Azmak Mevki 4110 TORLANKÜME EVLERİ HACI AHMET SOKAK ahmet bey sokak HÜRRİYET )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Özbek ( 6101 Sk. 6078 6068/1 6063 6057 6081 6081/1 6085 6087 6113 6060 6076 6004 6055/3 6109 6003 6026 6106 6201 2. Sk. 6205 6000. Sk. 6001. Sk. 6002. Sk. 6005 )
Torasan ( Özbek Cd. 620 )
Rüstem