Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber nihayet geldi. Petrol fiyatlarının son dört ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına toplu indirim uygulanacağı duyuruldu. Bu indirim, LPG, benzin ve motorin fiyatlarını kapsayacak şekilde yapılacak.

Petrol Fiyatlarının Düşüşü ve Akaryakıt Fiyatları

Petrol fiyatlarının dünya genelinde düşüş göstermesi, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Uzun süredir yüksek seyreden fiyatlar, araç sahiplerini zor durumda bırakmıştı. Ancak petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte, akaryakıt fiyatlarında da önemli bir düşüş yaşanacak.

6 Haziran Günü Akaryakıt Fiyatları

6 Haziran itibarıyla geçerli olacak yeni akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 95 oktan benzinin litre fiyatında yaklaşık %5 indirim bekleniyor.

Motorin: Motorin fiyatlarında %4'e varan indirim öngörülüyor.

LPG: LPG fiyatlarında ise %3 oranında bir düşüş bekleniyor.

Bu indirimler, araç sahiplerine ekonomik anlamda önemli bir nefes aldıracak. Uzun bir süredir yüksek fiyatlarla mücadele eden tüketiciler, indirim haberini memnuniyetle karşıladı.

İndirimin Ekonomik Etkileri

Akaryakıt fiyatlarındaki indirim, sadece araç sahiplerini değil, aynı zamanda taşımacılık ve lojistik sektörlerini de olumlu etkileyecek. Yakıt maliyetlerinin düşmesi, taşımacılık maliyetlerinin azalmasına ve dolaylı olarak tüketici ürünlerinin fiyatlarında da düşüş yaşanmasına neden olabilir. Bu durum, enflasyon üzerinde de hafifletici bir etki yaratabilir.

İndirim Detayları

LPG:

1.08 TL indirim uygulanacak.

Benzin:

Bu gece itibariyle litre başına 1.35 TL indirim bekleniyor.

Yeni fiyatlar:

İstanbul: 40.03 TL

Ankara: 40.99 TL

İzmir: 41.29 TL

Motorin (Mazot):

Bu gece itibariyle litre başına 1 TL indirim bekleniyor.

Yeni fiyatlar:

İstanbul: 39.40 TL

Ankara: 40.37 TL

İzmir: 40.67 TL

Bölgelere Göre Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 41.30 TL

Motorin: 40.32 TL

LPG (Otogaz): 19.41 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 41.38 TL

Motorin: 40.40 TL

LPG (Otogaz): 19.88 TL

Ankara:

Benzin: 42.34 TL

Motorin: 41.37 TL

LPG (Otogaz): 19.85 TL

İzmir:

Benzin: 42.64 TL

Motorin: 41.68 TL

LPG (Otogaz): 19.47 TL

Bu indirimlerle birlikte benzin ve motorin fiyatları, 22 Şubat ve 20 Ocak tarihlerinden bu yana en düşük seviyelere gerileyecek.