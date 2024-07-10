Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), beş elektrik üretim şirketinin paylarını satışa çıkardı. Bu satış, şirketlerin ticari ve iktisadi bütünlükleriyle birlikte gerçekleştirilecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine'ye ait beş elektrik üretim şirketinin paylarını satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, satışa çıkarılan şirketler şunlardır: RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret AŞ, Sibelres Elektrik Üretim AŞ, Muradiye Elektrik Üretim AŞ, Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ, ve Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ

Satış detayları ve muhammen bedeller

RHG Enertürk Enerji: 1 TL nominal değerli 750 milyon adet pay ile 6,2 milyar TL muhammen bedel belirlenmiştir.

1 TL nominal değerli 750 milyon adet pay ile 6,2 milyar TL muhammen bedel belirlenmiştir. Sibelres Elektrik: 1 TL nominal değerli 51 milyon adet pay ile 2,7 milyar TL muhammen bedel belirlenmiştir.

1 TL nominal değerli 51 milyon adet pay ile 2,7 milyar TL muhammen bedel belirlenmiştir. Muradiye Elektrik: 25 TL nominal değerli 3,8 milyon adet pay ile 2,1 milyar TL muhammen bedel belirlenmiştir.

25 TL nominal değerli 3,8 milyon adet pay ile 2,1 milyar TL muhammen bedel belirlenmiştir. Betim Enerji: 100 TL nominal değerli 400 bin adet pay ile 2,6 milyar TL muhammen bedel belirlenmiştir.

100 TL nominal değerli 400 bin adet pay ile 2,6 milyar TL muhammen bedel belirlenmiştir. Gün Enerji: 1 TL nominal değerli 53,4 milyon adet pay ile 2 milyar TL muhammen bedel belirlenmiştir.

İhale tarihleri ve teminatlar

Satışa esas muhammen bedeller ve ihale tarihleri de belirlenmiştir:

RHG Enertürk: 27 Ağustos, teminat 300 milyon TL

27 Ağustos, teminat 300 milyon TL Sibelres Elektrik: 21 Ağustos, teminat 135 milyon TL

21 Ağustos, teminat 135 milyon TL Muradiye Elektrik: 14 Ağustos, teminat 105 milyon TL

14 Ağustos, teminat 105 milyon TL Betim Enerji: 20 Ağustos, teminat 130 milyon TL

20 Ağustos, teminat 130 milyon TL Gün Enerji: 16 Ağustos, teminat 100 milyon TL

İhale süreci

Satış ihaleleri, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek. Şirketlerin ticari ve iktisadi bütünlükleriyle birlikte satışa çıkarılmasıyla, ihale şartnamesine uygun teklifler değerlendirilecek ve en yüksek teklif üzerinden açık artırma ile devam edilecektir​