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18.45 Golbol Kadın Milli Takımı, finalde İsrail ile karşılaşacak.

12.40 Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu, karışık takım klasik yay kategorisinde atış yapacak.

12.22 Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan Yaraman, para yüzme karışık bayrak takım elemelerinde yüzecek.

12.00 Kübra Korkut, para masa tenisi tek kadınlar class 7, finaline çıkmak için mücadele verecek.

11.30 Görme Engelli Erkek Milli Takımı, Japonya ile 7'ncilik maçı oynayacak.

11.00 Para Judo kadınlar 48 kilo elemelerinde Ecem Taşın Çavdar ve Cahide Eke mücadele edecek.

10.30 Erhan Coşkuner, Karışık 50m Tüfek Yatarak SH1 kategorisinde sıralama atışları yapacak.

5 Eylül ’de Türkiye’nin paralimpik oyunları programı şöyle:

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