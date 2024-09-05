5 Eylül’de Türkiye’nin paralimpik oyunları programı şöyle:
10.30 Erhan Coşkuner, Karışık 50m Tüfek Yatarak SH1 kategorisinde sıralama atışları yapacak.
11.00 Para Judo kadınlar 48 kilo elemelerinde Ecem Taşın Çavdar ve Cahide Eke mücadele edecek.
11.00 Ebru Acer, para masa tenisi tek kadınlar class 11 yarı final maçına çıkacak.
11.08 Para atlet Oğuz Akbulut, erkekler 400m T12 finalinde koşacak.
11.30 Görme Engelli Erkek Milli Takımı, Japonya ile 7'ncilik maçı oynayacak.
12.00 Kübra Korkut, para masa tenisi tek kadınlar class 7, finaline çıkmak için mücadele verecek.
12.22 Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan Yaraman, para yüzme karışık bayrak takım elemelerinde yüzecek.
12.40 Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu, karışık takım klasik yay kategorisinde atış yapacak.
13.00 Ahmet Kaplan, tekerlekli sandalye tenis quad tekler bronz madalya maçında çıkacak.
18.00 Para halterci Besra Duman, kadınlar 55 kilo finalinde yer alacak.
18.45 Golbol Kadın Milli Takımı, finalde İsrail ile karşılaşacak.
20.26 Para atlet Hamide Doğangün, kadınlar 400m T53 finalinde koşacak.