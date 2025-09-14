Halk TV ve diğer programlarda sözleri nedeniyle 5 gazeteciye dava açıldı; 3’ü Cumhurbaşkanına hakaret, 2’si halkı yanıltıcı bilgi suçlamasıyla yargılanacak.

5 gazeteciye hapis cezası istemiyle dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, televizyon programlarında söyledikleri sözler nedeniyle Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Mehmet Tezkan, İbrahim Kahveci, Timur Soykan ve Barış Pehlivan hakkında dava açtı.

Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

İddianamede, Toktaş, Tezkan ve Kahveci’nin, 23 Eylül 2024 tarihinde “Seda Selek ile Neden Sonuç” programına katıldıkları belirtilerek, söz konusu programdaki ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Programın RTÜK tarafından incelendiği ve sözlerin sarf edildiğinin tespit edildiği ifade edildi. Suat Toktaş, sorumlu müdür olarak ceza kapsamında yer aldı. Toktaş, iddianamede programın ana konusunun Cumhurbaşkanı olmadığını, sözlerin eleştiri sınırında kaldığını savundu. Tezkan ve Kahveci de ifadelerinin hakaret kastı taşımadığını belirterek düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu öne sürdü.

Halkı yanıltıcı bilgi iddiası

Ayrıca, Timur Soykan ve Barış Pehlivan hakkında da bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve mahkeme tarafından kabul edildi.