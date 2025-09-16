10 Eylül’de başlayan festival, altı gün boyunca İstinyePark Teras Renk Sineması ve Fransız Kültür Merkezi’nde yapılan film gösterimleri ve atölyelerle yoğun ilgi gördü.

Dün akşam Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ödül Töreni’ni ünlü oyuncu Meltem Cumbul sundu. Uluslararası Yarışma bölümünde jüri başkanlığını yönetmen-yapımcı Ömer Vargı üstlenirken, jüri üyeleri arasında Rabat Auteur Film Festivali Direktörü Malek Dahmouni, Arjantinli orkestra şefi Tulio Gagliardo, caz solisti Şenay Lambaoğlu ve Ukraynalı yapımcı Olena Yershova yer aldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Fransız yönetmen Gregory Magne’ın “Müzisyenler” filmi En İyi Film seçilirken, aynı film İzleyici Jürisi tarafından da ödüllendirildi. Uluslararası kategoride En İyi Müzik ödülü İrlanda-Birleşik Krallık ortak yapımı “Kneecap” filmine verildi. Alman yapımı “Köln 75” ise Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Festivalde bu yıl ilk kez oluşturulan İzleyici Jürisi, farklı meslek gruplarından aydın isimlerden oluştu. Gençlik Jürisi ise En İyi İlk Film ödülünü Nehir Tuna’nın “Yurt” filmine layık gördü.

Festivalde Onur Ödülleri, Yeni Türkü grubunun kurucularından Derya Köroğlu ve Selim Atakan’a verildi. İki sanatçı, gecede özel bir mini konserle izleyicilerle buluştu.

“Sinemamızın Müziği” bölümünde ise En İyi Müzik Ödülü Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı” filmindeki müziği ile Ozan Tekin’e verilirken, Jüri Özel Ödülü “Yeni Şafak Sökerken” filminin ses tasarımıyla Gürcan Keltek ve Murat Gültekin’in oldu.

Festivalin geleneksel bölümlerinden biri olan televizyon dizilerinin müzikleri kategorisinde, “Eşref Rüya” dizisinin müziklerini yapan Aytuğ Yargıç adına ödül TİMS Yapım’dan Sena Naz Albayrak aldı. Jüri Özel Ödülü ise “Şakir Paşa – Mucizeler ve Skandallar” dizisinin müziklerini yapan Sertaç Özgümüş ve Çağlar Haznedaroğlu’na verildi.

Festival direktörü Vecdi Sayar, törende Kültürlerarası Sanat Derneği tarafından imece usulüyle gerçekleştirilen festivalin başarısında emeği geçen tüm sinema sektörü paydaşlarına teşekkür ederek, destek veren kuruluşlara plaketlerini takdim etti.

Bu yıl festival, toplam 99 uzun ve kısa metrajlı film ile sinema ve müzik dünyasını İzmir’de bir araya getirerek, hem ulusal hem uluslararası alanda sanatseverlerin büyük ilgisini topladı.