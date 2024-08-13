İzmir’in Torbalı ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne, 63 kişinin yaralanmasına neden olan patlamaya dair yeni bilgiler ortaya çıktı. İtfaiye raporunda yer alan skandal detaylar, patlamanın nedenine dair soru işaretlerini artırdı. Raporda, patlamaya yol açan LPG sızıntısının neden olduğu iddia edilirken, olayın ardından ortaya çıkan hasar da detaylandırıldı.

LPG skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, patlamanın meydana geldiği işletmenin zemin katında bulunan sanayi tipi LPG tüplerinin ve bir piknik tüpünün patlamaya neden olduğu belirtiliyor. Raporda, LPG'nin sızarak dükkan içerisinde birikmesi ve bir ısı kaynağı ile temasa geçmesi sonucunda patlamanın yaşandığı ifade ediliyor. Ancak, rapordaki eksiklikler ve belirli noktaların detaylandırılmaması, olayın tüm nedenlerini anlamada zorluk yaratıyor.

Ocağın açık olduğu iddiası

Jandarma tarafından hazırlanan tutanakta, patlama anında dükkanın kapalı olduğu ancak bir gün önce tüp değişiminin yapıldığı belirtiliyor. Olay yerinde yapılan incelemede, itfaiye ekipleri tarafından ocağın açık olduğu, gazın kapatıldığı ve tüplerin binanın önüne çıkarıldığı bilgisi verilmiş. Bu durum, patlamanın sebeplerine dair farklı yorumlara yol açtı ve olayın teknik detayları üzerinde yeni soru işaretleri yarattı.

121 daire 22 iş yerinde hasar

Patlama sonucunda çevredeki binaların ve iş yerlerinin büyük hasar gördüğü belirtildi. İtfaiye raporuna göre, 71 daire ve 12 iş yerinde hafif hasar oluşurken, 50 daire ve 10 iş yerinde ağır hasar meydana geldiği, ayrıca 10 aracın da zarar gördüğü kaydedildi. Bu hasarların, mağdurlar üzerinde büyük bir ekonomik ve psikolojik yük oluşturduğu belirtiliyor.

Bina sahiplerinin avukatı Mehmet Sarıkaya, itfaiye ve jandarma raporlarının ardından patlamanın sorumlusunun belirlenmesi amacıyla bilirkişi raporu hazırlanacağını açıkladı. Sarıkaya, mağdurların zararlarının tazmin edilmesi için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. “Müvekkillerimiz binalarındaki hasar nedeniyle ikamet edemedikleri yerlerde kalmak zorunda. Zararlarının bir an önce giderilmesi için bilirkişi raporunun ve iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz,” dedi.

Torbalı'da ne olmuştu?

30 Haziran'da İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından iş yeri sahibi G.K. ve patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor.