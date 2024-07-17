Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5. Muğla İdil Biret Müzik Festivali’nde kariyerlerinde başarıya ulaşmış beş müzisyeni, Münif Akalın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkarıyor. Festival, 19 Temmuz'da Fethiye Telmessos Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 22 Temmuz'da Marmaris Amfi Tiyatro’da düzenlenecek olup, girişler ücretsiz olacak.

Açılış konserinde eşsiz eserler

Festivalin açılış konseri 19 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de, piyanist Korkmaz Can Sağlam, Burcu Hancı ve Cumhur Görgün'ün solistliğinde gerçekleşecek. Konserde, W.A. Mozart’ın "Figaro'nun Düğünü" uvertürü, L.V. Beethoven’ın "Piyano Konçertosu No.4" ve ünlü opera aryalarından seçmeler seslendirilecek.

Kapanış konseri kulakların pasını silecek

Festivalin ikinci konserinde ise piyanistler Emre Nurbeyler ve Özgür Deniz Akalın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile sahne alacak. 22 Temmuz Pazartesi saat 21.00'de Marmaris Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek bu konser, M. Glinka’nın "Ruslan ve Ludmila" uvertürü, L.V. Beethoven’ın "Piyano Konçertosu No.2" ve S. Prokofyev’in "Piyano Konçertosu No.5" gibi unutulmaz eserlerle festivalin kapanışını yapacak.