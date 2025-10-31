Sakarya’nın Erenler ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattıkları öne sürülen anne ve oğlu tutuklandı. Şüphelilerin, ellerindeki uyuşturucuyu 5 kot pantolonla takas ettikleri tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ilçesi Yeni Mahalle’de operasyon düzenlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Ö. (49), oğlu K.Ö. (19), O.G. (28), K.G. (29) ve H.D. (29) gözaltına alındı.

Ekiplerin aramalarında 2 parça halinde 0,45 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 3 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf poşetler bulundu.

Soruşturma kapsamında A.Ö. ve K.Ö.’nün ellerindeki uyuşturucuyu diğer şüphelilerle 5 kot pantolon karşılığında takas ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G., K.G. ve H.D. serbest bırakıldı. Anne A.Ö. ve oğlu K.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.