İzmir'de 5 Temmuz'da 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çakmaklı ( Çiçek Sk. Çamlık Sk. Zeytinlik Sk. Zambak Sk. Yılmaz Sk. Yasemin Sk. Senakent Selman Sk. Sarmaşık Sk. Sahil Yolu Cd. Sahil Cd. Pınar Kümesi Sk. Papatya Sk. Palmiye Sk. Orkide Sk. Nilüfer Sk. ÇAKMAKLI NERGİZ Merdivenli Sk. Menekşe 4. Sk. Melisa Sk. Manolya Sk. Leylak Sk. ÇAKMAKLI LALE Kiraz Sk. Kardelen Sk. Karanfil 2 Sk. Karacadağ Sk. Gül Sk. Burak Reis Sk. Balkır Atatürk Cd. Akasya Sk. 10/38 10/1 10/3 10/3 Sokak YILMAZ )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarlık ( Hisarlık Köyü İç Yolu Hisarlık HİSARLIK )

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarlık ( Hisarlık )

Saat : 15:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarlık ( Hisarlık )

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 3:30 - 3:45

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mansuroğlu ( 273/4. Sk. Sakarya Alija İzetbegovic 283/12. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alpaslan ( 1620/9. Sk. 1620/10. Sk. 1620/11. Sk. 1620/14. Sk. 1620/15. Sk. 1620/17. Sk. 1620/18. Sk. 1620/2. Sk. 1620/4. Sk. 1620/5. Sk. 1620/60. Sk. 1620/7. Sk. 1620/8. Sk. )

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alpaslan ( 1620/9. Sk. 1620/10. Sk. 1620/12. Sk. 1620/13. Sk. 1620/14. Sk. 1620/17. Sk. 1620/4. Sk. 1620/8. Sk. )

Fuat Edip Baksı ( 1620/2. Sk. 1639/1. Sk. )

BEYDAĞ / İZMİR

Saat : 11:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Boyalık ( 3237/1. Sk. 3208. Sk. 3209. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3213. Sk. 3216 Sk. 3216. Sk. 3217. Sk. 3424. Sk. 3256. Sk. 3255. Sk. 3254. Sk. 3253. Sk. 3252. Sk. 3250. Sk. 3249. Sk. 3248. Sk. 3247. Sk. 3246. Sk. 3240. Sk. 3239. Sk. 3221. Sk. 3222. Sk. 3223. Sk. 3224. Sk. 3225. Sk. 3227. Sk. 3227/1. Sk. 3228. Sk. 3229. Sk. 3230. Sk. 3231. Sk. 3232. Sk. 3233. Sk. 3235. Sk. 3237. Sk. 3238. Sk. 3187. Sk. 3197. Sk. 3199. Sk. 3200. Sk. 3202. Sk. 3203. Sk. 3207. Sk. )

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altınyunus ( 3424. Sk. )

Boyalık ( 3262. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydınlıkevler ( 6789. Sk. 6791. Sk. 6790. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güzeltepe ( 8427. Sk. 8428/3 8428/2. Sk. 8428/1. Sk. 8424/7. Sk. 8424/5. Sk. 8424/4. Sk. 8424/28. Sk. 8424/22. Sk. 8424/2. Sk. 8424/1. Sk. 8424. Sk. 8423/2. Sk. 8413. Sk. 8184/2. Sk. 8428. Sk. 8426. Sk. )

Şirintepe ( 8130/3. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafa Kemal Atatürk ( Gezener Sk. Hacı Mehmet Sk. Kaynar Sk. Kaşıkcı Sk. Merkez Cd. Okul Sk. Onur Sk. Savran Talih Sk. Toros Sk. Ulusoy Sk. RIHTIM IŞIN Akgün Sk. Ali Yeğen Sk. )

Fevzi Çakmak ( Dere Sk. Girne Cd. Kahveci Sk. Kalkan Sk. Kurtuluş Cd. Orkun Sk. Soylu Sk. Yavez Sk. Yavuz Sk. Yıldız Sk. Ziya Garip Sk. İZMİR )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Maltepe ( 12. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 0:00 - 3:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Selvili ( 4069. Sk. 4058. Sk. 4019/9. Sk. 4019/7. Sk. 4019/6. Sk. 4019/5. Sk. 4019/4. Sk. 4019/3. Sk. 4019/2. Sk. 4019/15. Sk. 4019/14. Sk. 4019/11. Sk. 4019/10. Sk. 4019/1. Sk. 4019. Sk. 4015/2. Sk. 4015/1. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4012. Sk. )

Sarıyer ( Coşkun Kale 5757. Sk. 5714/4. Sk. 5711. Sk. 5690. Sk. 5689. Sk. 5687. Sk. 5686. Sk. 5679. Sk. 5677. Sk. 5675. Sk. 5673/6. Sk. 5673/5. Sk. 5673/2. Sk. 5672. Sk. 5671. Sk. 5670. Sk. 5669. Sk. 5668. Sk. 5667. Sk. 5666. Sk. 5664. Sk. 5656. Sk. )

Karabağlar ( 5770/9. Sk. 5770/8. Sk. 5770/14. Sk. 5770/12. Sk. 5770/11. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Armutlu Hürriyet ( İnlik Çarşıklı Küme Evler Namazgah Sk. İnlik Çarşıklı İnlik Çarşıklı Küme Evi İnlik Çarşıklı Kümeevleri İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER 2601 İnlik Çarşıklı Kümeevler YÖRÜK YOLU İNLİK ÇARŞIKLI )

Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( ören izmir caddesi Kırk Ağaç Sk. Ören İzmir Cd. Şerbetçi Sk. )

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar Başkomutan Atatürk Kemalpaşa Yolu Atatürk )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 10:00 - 17:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )

İğdeli

Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İğdeli ( KOCAİBRAHİMLER Molla Kırmustafalar Azmanlar DAMLAR ACİZLER )

Olgunlar

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Piri Reis ( 285/2. Sk. 298. Sk. 324. Sk. Piri Reis Parkı İçi Yolu 200. Sk. 249. Sk. 255. Sk. 269/2. Sk. 269/4. Sk. 269/5. Sk. 271. Sk. 285. Sk. 285/1. Sk. )

Murat Reis ( 269. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çınarlı ( Anadolu Cd. 1572. Sk. 1572/1. Sk. 1573. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ahmetbeyli ( ÖZDERE İZMİR Claros bulvarı 4048/1. Sk. 4081. Sk. 4083. Sk. )

Çile ( Dedealtı Sk. )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tepecik ( Zümrüt Evler AKARCA )


 

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Turgut ( CAMİ TURGUT EĞİTİM eğitim Araplar Araplar Sk. Bozyer Sk. Cami Cami Sk. Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Depo Sk. Ege Sk. Gazi Paşa Gazi Sk. Hürriyet Okul Sk. Pınar Sk. Tepe Sk. Yakıcılar Sk. Çiçek Sk. Çıkmaz )

Düzce ( ahmet bey sokak HÜRRİYET HACI AHMET SOKAK TORLANKÜME EVLERİ 4110 Azmak Mevki )

TİRE / İZMİR

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızılcahavlu ( Kızılcahavlu Köyü İç Yolu KIZILCAHAVLU CUMHURİYET )

Kahrat

Yeğenli ( TEMSİL Cumhuriyet Yolu Tire Ödemiş Yolu Yeğenli Köyü İç Yolu Yeğenli Yolu Yeşenli Yolu ova yolu önder sk Üç Kuyular Mevkii )

Gökçen

Kırtepe

TORBALI / İZMİR

Saat : 11:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( 1593. Sk. 1594. Sk. 1596. Sk. 1600. Sk. 1598. Sk. 1602. Sk. BEKİR SAKARYA 1563. Sk. 1565 1567 1579. Sk. 1591. Sk. )

Saat : 11:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çapak ( 2556 Sk. 2595 Sk. 2595 )

Kuşçuburun ( TAŞOCAĞI 9435/1 9425/1 Seyrantepe Cd. 553. Sk. 555. Çk. Sk. 9424. Sk. 9425. Sk. 9431. Sk. 557. Sk. 561. Sk. 562 563. Sk. 563/1. Sk. 564. Sk. 9421 9423. Sk. )

Urla Rotary kulübü’nde bayrak Cemal Demir’de Urla Rotary kulübü’nde bayrak Cemal Demir’de

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Camiatik ( MESTAN DAYI Akik Sk. )

Editör: Engin Keskin