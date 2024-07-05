İzmir'de 5 Temmuz'da 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çakmaklı ( Çiçek Sk. Çamlık Sk. Zeytinlik Sk. Zambak Sk. Yılmaz Sk. Yasemin Sk. Senakent Selman Sk. Sarmaşık Sk. Sahil Yolu Cd. Sahil Cd. Pınar Kümesi Sk. Papatya Sk. Palmiye Sk. Orkide Sk. Nilüfer Sk. ÇAKMAKLI NERGİZ Merdivenli Sk. Menekşe 4. Sk. Melisa Sk. Manolya Sk. Leylak Sk. ÇAKMAKLI LALE Kiraz Sk. Kardelen Sk. Karanfil 2 Sk. Karacadağ Sk. Gül Sk. Burak Reis Sk. Balkır Atatürk Cd. Akasya Sk. 10/38 10/1 10/3 10/3 Sokak YILMAZ )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( Hisarlık Köyü İç Yolu Hisarlık HİSARLIK )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( Hisarlık )
Saat : 15:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( Hisarlık )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 3:30 - 3:45
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mansuroğlu ( 273/4. Sk. Sakarya Alija İzetbegovic 283/12. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alpaslan ( 1620/9. Sk. 1620/10. Sk. 1620/11. Sk. 1620/14. Sk. 1620/15. Sk. 1620/17. Sk. 1620/18. Sk. 1620/2. Sk. 1620/4. Sk. 1620/5. Sk. 1620/60. Sk. 1620/7. Sk. 1620/8. Sk. )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alpaslan ( 1620/9. Sk. 1620/10. Sk. 1620/12. Sk. 1620/13. Sk. 1620/14. Sk. 1620/17. Sk. 1620/4. Sk. 1620/8. Sk. )
Fuat Edip Baksı ( 1620/2. Sk. 1639/1. Sk. )
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 11:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Boyalık ( 3237/1. Sk. 3208. Sk. 3209. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3213. Sk. 3216 Sk. 3216. Sk. 3217. Sk. 3424. Sk. 3256. Sk. 3255. Sk. 3254. Sk. 3253. Sk. 3252. Sk. 3250. Sk. 3249. Sk. 3248. Sk. 3247. Sk. 3246. Sk. 3240. Sk. 3239. Sk. 3221. Sk. 3222. Sk. 3223. Sk. 3224. Sk. 3225. Sk. 3227. Sk. 3227/1. Sk. 3228. Sk. 3229. Sk. 3230. Sk. 3231. Sk. 3232. Sk. 3233. Sk. 3235. Sk. 3237. Sk. 3238. Sk. 3187. Sk. 3197. Sk. 3199. Sk. 3200. Sk. 3202. Sk. 3203. Sk. 3207. Sk. )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınyunus ( 3424. Sk. )
Boyalık ( 3262. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6789. Sk. 6791. Sk. 6790. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzeltepe ( 8427. Sk. 8428/3 8428/2. Sk. 8428/1. Sk. 8424/7. Sk. 8424/5. Sk. 8424/4. Sk. 8424/28. Sk. 8424/22. Sk. 8424/2. Sk. 8424/1. Sk. 8424. Sk. 8423/2. Sk. 8413. Sk. 8184/2. Sk. 8428. Sk. 8426. Sk. )
Şirintepe ( 8130/3. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Atatürk ( Gezener Sk. Hacı Mehmet Sk. Kaynar Sk. Kaşıkcı Sk. Merkez Cd. Okul Sk. Onur Sk. Savran Talih Sk. Toros Sk. Ulusoy Sk. RIHTIM IŞIN Akgün Sk. Ali Yeğen Sk. )
Fevzi Çakmak ( Dere Sk. Girne Cd. Kahveci Sk. Kalkan Sk. Kurtuluş Cd. Orkun Sk. Soylu Sk. Yavez Sk. Yavuz Sk. Yıldız Sk. Ziya Garip Sk. İZMİR )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Maltepe ( 12. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 0:00 - 3:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Selvili ( 4069. Sk. 4058. Sk. 4019/9. Sk. 4019/7. Sk. 4019/6. Sk. 4019/5. Sk. 4019/4. Sk. 4019/3. Sk. 4019/2. Sk. 4019/15. Sk. 4019/14. Sk. 4019/11. Sk. 4019/10. Sk. 4019/1. Sk. 4019. Sk. 4015/2. Sk. 4015/1. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4012. Sk. )
Sarıyer ( Coşkun Kale 5757. Sk. 5714/4. Sk. 5711. Sk. 5690. Sk. 5689. Sk. 5687. Sk. 5686. Sk. 5679. Sk. 5677. Sk. 5675. Sk. 5673/6. Sk. 5673/5. Sk. 5673/2. Sk. 5672. Sk. 5671. Sk. 5670. Sk. 5669. Sk. 5668. Sk. 5667. Sk. 5666. Sk. 5664. Sk. 5656. Sk. )
Karabağlar ( 5770/9. Sk. 5770/8. Sk. 5770/14. Sk. 5770/12. Sk. 5770/11. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Armutlu Hürriyet ( İnlik Çarşıklı Küme Evler Namazgah Sk. İnlik Çarşıklı İnlik Çarşıklı Küme Evi İnlik Çarşıklı Kümeevleri İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER 2601 İnlik Çarşıklı Kümeevler YÖRÜK YOLU İNLİK ÇARŞIKLI )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( ören izmir caddesi Kırk Ağaç Sk. Ören İzmir Cd. Şerbetçi Sk. )
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar Başkomutan Atatürk Kemalpaşa Yolu Atatürk )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
İğdeli
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İğdeli ( KOCAİBRAHİMLER Molla Kırmustafalar Azmanlar DAMLAR ACİZLER )
Olgunlar
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Piri Reis ( 285/2. Sk. 298. Sk. 324. Sk. Piri Reis Parkı İçi Yolu 200. Sk. 249. Sk. 255. Sk. 269/2. Sk. 269/4. Sk. 269/5. Sk. 271. Sk. 285. Sk. 285/1. Sk. )
Murat Reis ( 269. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı ( Anadolu Cd. 1572. Sk. 1572/1. Sk. 1573. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahmetbeyli ( ÖZDERE İZMİR Claros bulvarı 4048/1. Sk. 4081. Sk. 4083. Sk. )
Çile ( Dedealtı Sk. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tepecik ( Zümrüt Evler AKARCA )
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( CAMİ TURGUT EĞİTİM eğitim Araplar Araplar Sk. Bozyer Sk. Cami Cami Sk. Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Depo Sk. Ege Sk. Gazi Paşa Gazi Sk. Hürriyet Okul Sk. Pınar Sk. Tepe Sk. Yakıcılar Sk. Çiçek Sk. Çıkmaz )
Düzce ( ahmet bey sokak HÜRRİYET HACI AHMET SOKAK TORLANKÜME EVLERİ 4110 Azmak Mevki )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcahavlu ( Kızılcahavlu Köyü İç Yolu KIZILCAHAVLU CUMHURİYET )
Kahrat
Yeğenli ( TEMSİL Cumhuriyet Yolu Tire Ödemiş Yolu Yeğenli Köyü İç Yolu Yeğenli Yolu Yeşenli Yolu ova yolu önder sk Üç Kuyular Mevkii )
Gökçen
Kırtepe
TORBALI / İZMİR
Saat : 11:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 1593. Sk. 1594. Sk. 1596. Sk. 1600. Sk. 1598. Sk. 1602. Sk. BEKİR SAKARYA 1563. Sk. 1565 1567 1579. Sk. 1591. Sk. )
Saat : 11:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çapak ( 2556 Sk. 2595 Sk. 2595 )
Kuşçuburun ( TAŞOCAĞI 9435/1 9425/1 Seyrantepe Cd. 553. Sk. 555. Çk. Sk. 9424. Sk. 9425. Sk. 9431. Sk. 557. Sk. 561. Sk. 562 563. Sk. 563/1. Sk. 564. Sk. 9421 9423. Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Camiatik ( MESTAN DAYI Akik Sk. )