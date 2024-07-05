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Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 5 Temmuz 'da 17 ilçede planlı elektrik kesinti si yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

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