Türk lirası banknotlarının arka yüzlerinde farklı Türk büyüklerinin resimleri yer alıyor. Peki, 5 TL'nin arkasındaki isim kimdir?

5 TL'nin arkasında kim var?

5 TL'nin arka yüzünde Aydın Sayılı'nın resmi bulunmaktadır. Aydın Sayılı, dünya üzerinde bilim tarihi doktorasını tamamlayan ilk kişidir. Lise dönemindeki üstün başarısı sayesinde dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın desteğini alan Sayılı, yurt dışı sınavlarında dereceye girerek Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi eğitimi almıştır. Harvard doktorası da alan Sayılı, bilim tarihi konusunda doktora alan ilk kişi olarak tarihe geçmiştir.

Aydın Sayılı kimdir?

Aydın Sayılı, 2 Mayıs 1913'te İstanbul'da doğmuş ve 15 Ekim 1993'te Ankara'da vefat etmiştir. İlköğretimini İstanbul'da tamamlayan Sayılı, lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde üstün başarı ile bitirdi. Bu başarısı, ona Harvard Üniversitesi'nde eğitim görme fırsatı sundu. Harvard'da, ünlü bilim tarihçisi George Sarton'ın öğrencisi olan Sayılı, burada bilim tarihi üzerine doktora yaptı.

Bilim tarihine katkıları

Aydın Sayılı, bilim tarihine yaptığı katkılarla dünya çapında tanınan bir isimdir. Özellikle İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeler üzerine yaptığı çalışmalar, akademik dünyada büyük yankı uyandırmıştır. Sayılı'nın çalışmaları, bilim tarihine yeni bir bakış açısı kazandırmış ve bu alanda önemli eserler bırakmıştır. Türkiye'de bilim tarihinin akademik bir disiplin olarak tanınmasında öncü rol oynamıştır.

Sayılı'nın eserleri ve mirası

Aydın Sayılı, birçok önemli esere imza atmıştır. "İslam Dünyasında Bilim ve Teknik", "Bilim Tarihine Giriş" gibi kitapları, bilim tarihinin önemli eserleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen Aydın Sayılı Bilim Ödülü, onun anısını yaşatmak ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla verilmektedir.