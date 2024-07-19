ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 4. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan 5 Türk üniversitesinden bilim insanlarının, iklim krizini çözmek için yürütülen ortak çalışma olan 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında kutuplarda çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 4. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, TÜBİTAK ile Bulgaristan, İtalya ve Şili kutup araştırmacıları 16 proje yürütüyor.

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Burcu Özsoy, liderliğini Prof. Dr. Ersan Başar'ın sürdürdüğü seferle, özellikle küresel iklim değişikliğinin hızlı sonuçlarına dair net veriler sunulması amaçlanıyor.

Araştırma yapan ülkeler, Arktik Bölge'de yer alan Norveç'e bağlı Svalbard Takımadaları'nda yer alan bilim istasyonlarında çalışmalarını yürütüyor.

4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında "deniz suyu, sediman, plankton ve mikroplastik" örneklerle atmosferik/meteorolojik veriler, okyanusa dair fiziksel parametreler toplanarak, uydu verilerinin de yardımıyla uzaktan algılama çalışmalarının yersel doğrulaması gerçekleştiriliyor.

Türk bilim insanları tarafından, İtalya Kutup Bilim Enstitüsü ile ortak yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında 3 farklı proje için örneklemeler gerçekleştirilerek İtalya'ya ait Svalbard'da bulunan Dirigibile Bilim İstasyonuna teslim edilecek.

Çalışmada, az yıllık deniz buzlarından numuneler alınarak, soğuktaki canlı yaşamı ve enzim üretkenlikleri inceleniyor. Örnekleme istasyonlarında temin edilen deniz suları ile DNA, mikroplastik, plankton, pigment gibi deniz yaşamı ve yoğunluğu araştırılıyor.

Gemi üzerine kurulan Otomatik Meteoroloji İstasyonuyla sefer rotası üzerindeki sıcaklık, güneşlenme şiddeti, nem, deniz suyu sıcaklığı ve rüzgar verileri kayda alınıyor. Yine gemi üzerine kurulan uydu sistemleriyle de atmosferdeki radyasyon yayılımı ve uydu sinyal sistemleri hakkında çalışmalar yürütülüyor.

25 Temmuz'da sona erecek 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde elde edilen numuneler, Türkiye'ye döndükten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM laboratuvarlarında incelenecek.