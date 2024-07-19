Türkiye'nin en eski festivallerinden biri olan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 29 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek..Nurcan Kırcalı / İSTANBUL (İGFA) - Adını, yıllardır yörenin ekonomisinin ve sanatının alt yapısını oluşturan tekstilde İstanbul’un coğrafi işaretli ve adını Şile Bezi’nden alan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 1984 yılından bu yana devam eden, Türkiye’nin en eski festivallerinden biri olarak bilinmekte.

Şile Belediyesinin ve sahipliğinde gerçekleşecek olan Festivalin Basın Lansmanı Deniz Şehidi Mümin Akgün’ün isminin verildiği tarihi tahlisiye istasyonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Özgür Kabadayı güne özel Şile Bezinden “Gazi Sofrası” işlemeli gömleği ile katılırken Belediye yetkililerin yanı sıra Şile’de ikamet eden sinema ve tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora, gazeteciler ve davetliler katıldı.

KÖKLERİ ASIRLARA DAYANAN BİR GELENEĞİ YARINLARA TAŞIMAK İÇİN BULUNUYORUZ!..

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği ile ilgili bilgiler verdi.

Başkan Kabadıyı “ Kökleri asırlara dayanan bir geleneği,köklerimize yeniden döneceğimiz 35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivalini kutlamak ve bilgilendirmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

ŞİLE BEZİ SADECE DOKUNAN BİR KUMAŞ DEĞİL GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN MİRASTIR

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı açıklamalarına şu sözlerle devam etti. “Şile Zeki Müren,İsmet AY gibi sanat devlerinin katkılarıyla kültür,sanat,sinema,şiir ve resimle yoğrulmuş eşsiz bir kasaba olmanın gururunu yaşamaktadır. Şile Bezi sadece dokunmuş bir kumaş değil; o geçmişten günümüze uzanan bir mirasın ta kendisidir.

1900 lü yılların ata tohumu gibi özenle korunan tarımsal geleneğimiz gibi Şile Bezimizde özgünlüğünü ve doğallığını korumak adına benzersiz bir çaba içerisindedir. Tarladaki pamuğun özenle seçilip ipe dönüşümü, ardından tezgahın hünerleriyle beze dönüşüp ve Karadeniz’in serin sularına ulaşması en nihayetinde kasnaklarda ve ustaların ellerinde kıyafetlere dönüşmesi Şile Bezinin bugün artık Coğrafi işaretle taçlandırılmış olması doğallığı, sağlıklılığı ve özgünlüğüyle Dünya çapında tanınmayı hak eden kültür hazinesidir. Ayrıca bu yıl 35.yılına ayak basan festivalimiz Şile Bezimizin evrensel değerlerini ve güzelliğini daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir fırsat olduğunu düşünerek tüm mücadelemiz bu yöndedir.

Festival boyunca ziyaretçilerimizi adeta büyüleyici etkinliklerle, canlı konserler, dikkat çeken sergilerle ve eğitici atölye çalışmalarıyla dolu dolu bir program bekliyor. Şile’nin tarihi sokaklarında dolaşırken ziyaretçilerimiz Şile Bezi ustalarının el emeği göz nuru eserlerini yakından görme imkanına sahip olacaklar.

Özellikle belirtmek isterim ki; bu festival bir kutlama değil, aynı zamanda Şile Bezi üreticilerinin emeklerini destekleme, geleneksel sanatlarımızı gelecek nesillere aktarma ve yerel ekonomimize katkı sağlama amacını taşımaktadır” vurgusu yaptı.

Başkan Kabadayı; Uzun yıllar sonra Şile Bezi Festivallerinin olmaz olmazı Şile Bezi Defilesinin Ağva Collection tarafından yapılacağını ve ayrıca tiyatro ve Şile Bezi üzerine söyleyişiler ile süslenirken ilçemizin tiyatro ve sinema sanatçısı İsmet Ay büyüğümüzü anmamak olmaz. Öte yandan Şile Bezi ilçemiz kadınlarının ekonomik bağımsızlığını destekleyen ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle çevreye duyarlı bir üretim modelini benimseyen bir değerdir” diyen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı merakla beklenen Festival programını açıklayarak festival hakkında konuşmasını sonlandırdı..

PROGRAM

29 Temmuz Pazartesi

19.30-20.30 Festival Açılış Korteji (Belediye Meydanı, Üsküdar Caddesi, Kent Meydanı,

Değirmen Festival Alanı)

20.30 Açılış Konuşmaları / Festival Alanı

21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı

21.00 Konser: Buray / Festival Alanı

30 Temmuz Salı

17.00 Burhan Reşid Çekiç Koleksiyonu Sergisi Açılışı / Tahlisiye Binası

17.30 Şile Bezi ve Tahlisiye Malzemeleri Sergisi Açılışı / Kayıkhane

19.00 Şile Müzik Okulu Konseri / Kent Meydanı

20.15 Pınar Ataer Şile Bezi Ritüel Dans Gösterisi / Festival Alanı

21.00 Konser: Baba Zula / Festival Alanı

22.30 Konser: Sena Şener / Festival Alanı

31 Temmuz Çarşamba

18.00 İsmek Şile Bezi Sergisi Açılışı ve İsmek Trio Müzik Dinletisi / Şile Feneri

18.30 İsmek Defile / Üsküdar Caddesi

21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı

22.00 Konser: Can Bonomo / Festival Alanı

1 Ağustos Perşembe

18.00 Şile Bezi Dokuma Ritüeli / Kumbaba Oteli

20.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi / Festival Alanı

21.00 Konser: Zeynep Bakşi Karadağ / Festival Alanı

22.00 Konser: Erdal Erzincan / Festival Alanı

2 Ağustos Cuma

19.45 İsmet Ay Anısına Söyleşi – Mustafa Alabora, Müjdat Gezen, Haldun Dormen /

Amfi Tiyatro

20.45 Tiyatro: “Bir Baba Hamlet” / Amfi Tiyatro

22.00 Konser: Volkan Konak / Festival Alanı

3 Ağustos Cumartesi

19.30 Konser: Ece Dağıstan & Jamal Aliyev / İBB Kültür Merkezi

21.00 Uluslararası Dans Grubu Gösterisi

22.00 Konser: Gazapizm / Festival Alanı

4 Ağustos Pazar

19.00 Cemil İpekçi Söyleşisi – Moderatör: Mutlu Ulusoy / Festival Alanı

20.30 Ağva Collection Defile / Festival Alanı

22.00 Konser: Sıla / Festival Alanı

10 Ağustos Cumartesi

22.00 Konser: Atiye / Ağva

11 Ağustos Pazar

22.00 Konser: Melek Mosso / Ağva